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Самая большая угроза - Россия: Украина приняла меры против "Дельта"-штамма на границах

Самая большая угроза - Россия: Украина приняла меры против "Дельта"-штамма на границах
Обновлено 12:53 Сегодня Телеграф

С пятницы, 2 июля, в Украине начали действовать новые правила пересечения границы из-за риска распространения индийского штамма коронавируса Дельта.

По информации Государственной пограничной службы Украины, изменения касаются людей, прибывших из Индии, Великобритании, РФ и Португалии или же тех людей, которые до этого дня находились на их территории не менее недели в течение последних 14 дней.

Сообщается, что иностранцы, прибывшие из вышеперечисленных государств, не могут въехать в Украину без отрицательного результата экспресс-теста, который делают прямо в пунктах пропуска.

Что же касается граждан Украины, возвращающихся из за границы, то все люди старше 12 лет, которые не сделают тест, подлежат обязательной самоизоляции и обсервации. Если же тест окажется положительным, то инфицированных украинцев на самоизоляцию или в больницу будут сопровождать полицейские.

Пограничники говорят, что особый контроль будет на границе с РФ, где функционирует пять автомобильных пунктов пропуска: "Сеньковка" в Черниговской области, "Бачевск" и "Юнаковка" - в Сумской, "Меловое" - в Луганской области и "Гоптовка" - в Харьковской. 

Только с 00:00 до 11:00 2 июля через вышеперечисленные пункты пропуска в Украину из России въехало 1800 человек, из которых тест сделали лишь 900.  Сообщается, что 745 человек отправились на самоизоляцию, а 49 - на обсервацию. Остальные приезжие - это дети и участники международных перевозок.

Напомним, со 2 июля в Украине начался карантин, введенный Кабмином для противодействия распространению индийского штамма коронавируса "Дельта", который уже зафиксировали в нашей стране.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Португалия, Индия, Великобритания, Россия, Пограничники, Delta, Правила въезда в Украину, Карантин в Украине.
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