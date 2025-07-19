Родилась в России, но отдала сердце Украине: как сейчас выглядит могила Прони из "За двумя зайцами" в Киеве

Криницина ушла из жизни в 2005 году

Украинская актриса театра и кино Маргарита Криницына завоевала всенародную любовь благодаря роли эксцентричной и состоятельной наследницы семьи Сирко — Прони Прокоповны в легендарной комедии "За двумя зайцами".

Маргарита Криницына родилась в 1932 году в поселке Новая Ляля (ныне Свердловская область, Россия). Окончила московский ВГИК, но уже с 1959 года постоянно жила и работала в Киеве.

Москвичи, выбравшие Киев

Маргарита Криницына в молодости

Еще во время учебы в институте актриса вышла замуж за однокурсника, фронтовика Евгения Оноприенко. Мужчина стал известным сценаристом и кинодраматургом — среди его работ "Гори, гори, моя звезда", "В бой идут одни "старики" и другие известные советские фильмы. В 1986 году Оноприенко было присвоено звание Заслуженного деятеля искусств УССР.

Маргарита Криницына и муж Евгений Оноприенко

Супруги жили в Киеве на улице Амвросия Бучмы, 8. Там они вырастили дочь Аллу (в замужестве Сурина), которая также посвятила себя кино и стала режиссером и сценаристом, но уже в России. Живет и работает в Москве.

На втором фото - единственная дочь Криницыной, живет в Москве

Как выглядит могила Маргариты Криницыной: фото

Маргарита Криницына ушла из жизни 10 октября 2005 года на 74-м году жизни — спустя восемь лет после того, как от онкологии скончался ее муж. Супруги похоронены рядом на Байковом кладбище в Киеве (участок № 49а).

Свежими кадрами могилы Криницыной поделился украинский блогер Владислав Тимошенко на своем YouTube-канале "Винтажный блогер". Памятник актрисе выполнен в виде кинопленки, на одном из кадров которой звезда запечатлена с широкой искренней улыбкой. Надгробия супругов выдержаны в едином стиле.

Могила Маргариты Криницыной в Киеве Могила Маргариты Криницыной в Киеве

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