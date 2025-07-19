Народилася у Росії, але віддала серце Україні: як зараз виглядає могила Проні із "За двома зайцями" у Києві

Криницина пішла з життя у 2005 році

Українська актриса театру та кіно Маргарита Криницина завоювала всенародну любов завдяки ролі ексцентричної та заможної спадкоємиці родини Сірко — Проні Прокопівни у легендарній комедії "За двома зайцями".

Маргарита Криницина народилася 1932 року у селищі Нова Ляля (нині Свердловська область, Росія). Закінчила московський ВДІК, але вже з 1959 року постійно жила та працювала у Києві.

Москвичі, які вибрали Київ

Маргарита Криницина в молодості

Ще під час навчання в інституті актриса вийшла заміж за однокурсника, фронтовика Євгена Онопрієнка. Чоловік став відомим сценаристом і кінодраматургом — серед його робіт "Гори, гори, моя зірко", "В бій ідуть тільки "старики" та інші відомі радянські фільми. У 1986 році Онопрієнку було надано звання Заслуженого діяча мистецтв УРСР.

Маргарита Криницина і чоловік Євген Онопрієнко

Подружжя жило у Києві на вулиці Амвросія Бучми, 8. Там вони виростили дочку Аллу (у заміжжі Суріна), яка також присвятила себе кіно та стала режисером і сценаристом, але вже в Росії. Живе та працює у Москві.

На другому фото — єдина донька Кринициної, живе у Москві

Як виглядає могила Маргарити Кринициної: фото

Маргарита Криницина пішла з життя 10 жовтня 2005-го на 74-му році життя — через вісім років після того, як від онкології помер її чоловік. Подружжя поховано поряд на Байковому цвинтарі у Києві (дільниця № 49а).

Свіжими кадрами могили Кринициної поділився український блогер Владислав Тимошенко на своєму YouTube-каналі "Вінтажний блогер". Пам’ятник актрисі виконано у вигляді кіноплівки, на одному з кадрів якої зірка знята з широкою щирою посмішкою. Надгробки подружжя витримані в єдиному стилі.

Могила Маргарити Кринициної у Києві Могила Маргарити Кринициної у Києві

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила зірки "Зачарованих" Шеннен Догерті. Вона спланувала свій похорон і розлучилася за день до смерті.