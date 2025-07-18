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Народився у Дніпрі і помер у Москві: як виглядає могила легенди радянського кіно Данила Сагала

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Данило Сагал помер 18 липня 2002 року Новина оновлена 18 липня 2025, 13:31
Данило Сагал помер 18 липня 2002 року. Фото Колаж "Телеграфу"

Рідний брат актора став знаменитістю у Голлівуді

Радянська влада принесла українським артистам багато горя та сліз. Не давала вона працювати повноцінно примадонні оперної сцени Марії Стеф'юк. А ось легенда радянського кіно Данило Сагал отримав багато регалій від кремлівської влади.

Заслужений та народний артист РРФСР, а також лауреат Сталінської премії родом з українського Дніпра. Розповідаємо, що відомо про Данила Сагала, де його поховано і як виглядає могила актора.

Брат у Голлівуді, а сам — до Москви

Народився 27 жовтня 1909 року в Катеринославі (Дніпропетровськ, нині Дніпро) у єврейській родині. Його батьки емігрували до США та забрали із собою молодшого сина — Бориса Сагала, який залишив слід у кіноіндустрії Голлівуду. Чоловік все життя прожив у Сполучених Штатах, став режисером кіно та телебачення. Данило і ще два його два брати залишилися в СРСР.

Данило Сагал у молодості Борис Сагал
Данило Сагал вирушив до Москви (1 фото). Борис Сагал став легендою Голлівуду (2 фото)

Спочатку Данило працював у друкарні, а 1931 року закінчив студію при театрі Мейєрхольда, де грав до 1938 року. Був учасником Другої світової війни, а з 1943 по 1989 рік служив актором у Центральному академічному театрі Радянської армії.

Дебютував у кіно у 1934 році у фільмі "Кар’єра Рудді". Серед помітних ролей — у "Біліє парус самітний" (1937), "Як гартувалася сталь" (1942), "Сільська вчителька" (1947), "Доля барабанщика" (1955), "Блокада" (1974), "Зникла експедиція" (1975) та інші.

Данило сагал у молодості
"Кар’єра Рудді" (1934)
Данило сагал у молодості
"Біліє парус самітний" (1937)

Сагал мав орден "Знак пошани", медалі "Ветеран праці", а також у 2001 році отримав спецприз на Московському міжнародному фестивалі "Солдат кіномистецтва".

Данило сагал у кіно
"Зникла експедиція" (1975)

Як виглядає могила Данила Сагала: фото

Помер актор 18 липня 2002 року у Москві на 93-му році життя. Похований на Введенському цвинтарі (дільниця №4). Могила уродженця Дніпра оформлена у вигляді чорного надгробку із фотографією.

сагал Данило могила
Як виглядає могила Данила Сагала
Данило сагал могила

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Теги:
#Дніпро #СРСР #Могила #Данило Сагал