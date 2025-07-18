Народився у Дніпрі і помер у Москві: як виглядає могила легенди радянського кіно Данила Сагала

Рідний брат актора став знаменитістю у Голлівуді

Радянська влада принесла українським артистам багато горя та сліз. Не давала вона працювати повноцінно примадонні оперної сцени Марії Стеф'юк. А ось легенда радянського кіно Данило Сагал отримав багато регалій від кремлівської влади.

Заслужений та народний артист РРФСР, а також лауреат Сталінської премії родом з українського Дніпра. Розповідаємо, що відомо про Данила Сагала, де його поховано і як виглядає могила актора.

Брат у Голлівуді, а сам — до Москви

Народився 27 жовтня 1909 року в Катеринославі (Дніпропетровськ, нині Дніпро) у єврейській родині. Його батьки емігрували до США та забрали із собою молодшого сина — Бориса Сагала, який залишив слід у кіноіндустрії Голлівуду. Чоловік все життя прожив у Сполучених Штатах, став режисером кіно та телебачення. Данило і ще два його два брати залишилися в СРСР.

Данило Сагал вирушив до Москви (1 фото). Борис Сагал став легендою Голлівуду (2 фото)

Спочатку Данило працював у друкарні, а 1931 року закінчив студію при театрі Мейєрхольда, де грав до 1938 року. Був учасником Другої світової війни, а з 1943 по 1989 рік служив актором у Центральному академічному театрі Радянської армії.

Дебютував у кіно у 1934 році у фільмі "Кар’єра Рудді". Серед помітних ролей — у "Біліє парус самітний" (1937), "Як гартувалася сталь" (1942), "Сільська вчителька" (1947), "Доля барабанщика" (1955), "Блокада" (1974), "Зникла експедиція" (1975) та інші.

"Біліє парус самітний" (1937)

Сагал мав орден "Знак пошани", медалі "Ветеран праці", а також у 2001 році отримав спецприз на Московському міжнародному фестивалі "Солдат кіномистецтва".

Як виглядає могила Данила Сагала: фото

Помер актор 18 липня 2002 року у Москві на 93-му році життя. Похований на Введенському цвинтарі (дільниця №4). Могила уродженця Дніпра оформлена у вигляді чорного надгробку із фотографією.

Як виглядає могила Данила Сагала

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