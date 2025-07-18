Уродженець Одеси заробляє криваві карбованці з "Квартетом I"

Цієї п’ятниці відомому актору Леоніду Барацу виповнюється 54 роки. Уродженець Одеси, як і колишня дружина путініста Лепса з Нікополя, повністю ігнорує війну та те, як Росія обстрілює його рідне місто.

Виявляється, у "перлині біля моря" досі живуть батьки артиста. "Телеграф" розповідає, що відомо про Леоніда Бараца, його батьків і як він мовчить про звірства країни, де живе і працює.

Створив "Квартет I" із земляком

Барац народився 18 липня 1971 року в Одесі у єврейській родині. У 1978 році почав навчатися в одній з одеських шкіл, де його однокласником був Ростислав Хаїт — майбутній партнер по "Квартету I" і так само спонсор війни.

Леонід Барац і Ростислав Хаїт познайомилися в одеській школі

Леонід Барац у молодості. Фото: instagram.com/lesha_barats

Пізніше Леонід переїхав до Москви й 1993 року закінчив естрадний факультет "ГІТІСу". Під час навчання він познайомився з Олександром Демидовим та Камілем Ларіним. Незабаром разом з ними та Хаїтом став співзасновником комічного театру "Квартет I". Актори швидко прославилися в театрі, а потім почали знімати фільми, серед яких — "День виборів", "Швидше за кроликів" та "Про що розмовляють чоловіки".

Демидов, Ларін, Барац та Хаїт

Війна і батьки в Одесі

"У глибині душі ми брати та сестри", — сказав актор в інтерв’ю телеканалу "Дождь" у 2018 році, говорячи про відносини між українцями та росіянами після 2014 року. Тоді ж він зізнався, що намагається уникати висловлювань про Україну, щоб "не сказати зайвого", адже хоче продовжувати відвідувати родичів в Одесі.

У 2020 році в розмові з Дмитром Гордоном Барац заявив, що у "матчі" між Росією та Україною вболіватиме за Росію. За його словами, це тому, що його "подвір’я зараз знаходиться ближче до стадіону, де грає збірна Росії ". При цьому він додав: якщо Україна гратиме з іншою країною — підтримуватиме Україну.

Тоді Барац відкрито говорив про імперські амбіції РФ і був незадоволений, що Путін перебуває при владі надто довго. Після початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року артист записав відео, в якому попросив російських військових не стріляти у мирних жителів. Пізніше цей пост зник із соцмереж. З того часу Леонід більше не висловлювався про війну, не засудив агресію і продовжує гастролювати Росією, заробляючи на розважанні росіян.

Єдиний пост в Інстаграмі Леоніда з’явився до дня народження 18 липня 2025 року:

Його батько Григорій Барац (журналіст за фахом) очолює в Одесі громадську організацію "Всесвітній клуб одеситів". 77-річний чоловік активно веде сторінку у Фейсбуці, де ділиться особистими знімками, але фото із сином на ній майже немає. Мати актора Зоя Шлаін – методист у дитячому садку. Нагадаємо, що лише нещодавно, цього місяця, Росія вдарила балістикою по Одесі.

Барац із батьками. Фото: facebook.com/zoya.barats

Нагадаємо, що в українському Кропивницькому народилася ще одна відома актриса. Раніше ми писали, що говорить про війну Марія Андрєєва, яка зіграла у минулому дружину Сталіна.