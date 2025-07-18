Уроженец Одессы зарабатывает кровавые рубли с "Квартетом И"

В эту пятницу известному актеру Леониду Барацу исполняется 54 года. Уроженец Одессы, как и бывшая жена путиниста Лепса из Никополя, полностью игнорирует войну и то, как Россия обстреливает его родной город.

Оказывается, в "жемчужине у моря" до сих пор живут родители артиста. "Телеграф" рассказывает, что известно о Леониде Бараце, его родителях и как он молчит о зверствах страны, где живет и работает.

Создал "Квартет И" с земляком

Барац родился 18 июля 1971 года в Одессе в еврейской семье. В 1978 году начал учиться в одной из одесских школ, где его одноклассником был Ростислав Хаит — будущий партнер по "Квартету И" и так же спонсор войны.

Леонид Барац и Ростислав Хаит познакомились в одесской школе

Леонид Барац в молодости. Фото: instagram.com/lesha_barats

Позже Леонид переехал в Москву и в 1993 году окончил эстрадный факультет ГИТИСа. Во время учебы он познакомился с Александром Демидовым и Камилем Лариным. Вскоре вместе с ними и Хаитом стал сооснователем комического театра "Квартет И". Актеры быстро прославились в театре, а затем начали снимать фильмы, среди которых — "День выборов", "Быстрее, чем кролики" и "О чем говорят мужчины".

Демидов, Ларин, Барац и Хаит

Война и родители в Одессе

"В глубине души мы братья и сестры", — сказал актер в интервью телеканалу "Дождь" в 2018 году, говоря об отношениях между украинцами и россиянами после 2014 года. Тогда же он признался, что старается избегать высказываний об Украине, чтобы "не сказать лишнего", ведь хочет продолжать навещать родственников в Одессе.

В 2020 году в беседе с Дмитрием Гордоном Барац заявил, что в "матче" между Россией и Украиной будет болеть за Россию. По его словам, это потому, что его "двор сейчас находится ближе к стадиону, где играет сборная России". При этом он добавил: если Украина будет играть с другой страной — будет поддерживать Украину.

Тогда Барац открыто говорил об имперских амбициях РФ и был недоволен, что Путин находится при власти слишком долго. После начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года артист записал видео, в котором попросил российских военных не стрелять в мирных жителей. Позже этот пост исчез из соцсетей. С тех пор Леонид больше не высказывался о войне, не осудил агрессию и продолжает гастролировать по России, зарабатывая на развлечении россиян.

Единственный пост в Инстаграме Леонида появился ко дню рождения 18 июля 2025:

Его отец Григорий Барац (журналист по профессии) возглавляет в Одессе общественную организацию "Всемирный клуб одесситов". 77-летний мужчина активно ведет страницу в Фейсбуке, где делится личными снимками, но фото с сыном на ней почти нет. Мать актера Зоя Шлаин — методист в детском саду. Напомним, что лишь недавно, в этом месяце, Россия ударила баллистикой по Одессе.

Барац с родителями. Фото: facebook.com/zoya.barats

Напомним, что в украинском Кропивницком родилась еще одна известная актриса. Ранее мы писали, что говорит о войне Мария Андреева, сыгравшая в прошлом жену Сталина.