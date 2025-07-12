Разошлась с россиянином и живет на две страны: где сейчас Катя Кузнецова, игравшая в российских сериалах

В свой день рождения актриса ошарашила своих фанатов

Екатерина Кузнецова в субботу, 12 июля, празднует свой день рождения. Известной украинской актрисе, которая до полномасштабного вторжения России снималась в кинопроектах страны-агрессорши, исполнилось 38 лет.

Звезда сериала "Кухня" ошеломила своих поклонников переменами в личной жизни. "Телеграф" рассказывает, где сейчас Екатерина Кузнецова, что известно о ее отношениях с россиянином и как сейчас выглядит актриса.

Дочь знаменитого футболиста

Родилась 12 июля 1987 года в Киеве в семье украинского футболиста Олега Кузнецова и легкоатлетки Аллы Борисенко. С детства Катя мечтала быть оперной певицей (пела в хоре "Вогник"), но в итоге поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, который окончила в 2009 году.

Екатерина Кузнецова с родителями. Фото: instagram.com/katykino

Некоторое время Екатерина выходила на сцену Молодого театра. При этом во время учебы успела поработать ведущей на украинском Первом канале, сняться в клипе беларусской группы "Леприконсы" и выиграть в шоу "Танцую для тебя!" на канале 1+1. Кинодебют Кузнецовой состоялся в 2006 году в украинско-российском сериале "Дьявол из Орли. Ангел из Орли". Далее были съемки и работа в Москве.

"Дьявол из Орли. Ангел из Орли" (2006)

В "Кухне" актрисы сыграла официантку

Что говорит о войне Катя Кузнецова

Еще в 2014 году актриса заявила, что не будет отказываться от украинского паспорта, ведь она гордится быть украинкой. По словам артистки, она глубоко любит Украину: Кузнецова приезжала на Майдан, чтобы лично поддержать людей. В 2022 году уехала из России и публично осудила российское военное вторжение в Украину.

"Можно ли ставить на чашу весов съемки в сериале и то, что убивают твоих родителей, стреляют снаряды в твой дом?.. Это не может идти вровень с тем, что происходит в моей стране. Это не та история, когда ты сожалеешь или переживаешь. Здесь может быть только так. Но я говорю исключительно за себя. Кто-то на моем месте мог бы поступить иначе", — сказала актриса в интервью российскому изданию Meduza в сентябре 2022 года.

Катя Кузнецова и Тарас Цымбалюк в футболках с надписами "Свободу защитникам Азовстали"

В 2023 году отец актрисы Олег Кузнецов заявил, что его дочь давно прекратила работать с россиянами и осуждает их агрессию против украинцев: "Значит, нормально воспитали. Карьера карьерой, но человеком нужно оставаться всегда. Вначале тоже было не просто. Нам приходилось Кате очень многое объяснять. Хорошо, что в это время, когда началась война, она была не в России, а со своим бойфрендом на Шри-Ланке. Она сначала тоже не могла поверить, что нас бомбят".

Романы с россиянами

В 2014 году актриса вышла замуж за российского актера Евгения Пронина, но спустя пару лет пара официально разошлась. В 2017 году актриса во второй раз вышла замуж – ее избранником стал российский бизнесмен Максим Аплин, который не жил в РФ и поддерживал Украину. Мужчина даже хотел получить украинское гражданство.

Кузнецова с Прониным (1 фото). Актриса с Аплиным (2 фото)

Где сейчас Катя Кузнецова

За день до своего дня рождения 12 июля 2025 года актриса заявила в соцсети, что она рассталась с Максимом, и теперь ее жизнь начинается с чистого листа. Кроме того звезда поделилась, что переезжает в Барселону (Испания).

"Я переезжаю в Барселону (конечно не на постоянную основу, просто мне важно иметь место куда я могу ездить и восстанавливаться) а так, меня многого нового ждет в Киеве моем родном", — заявила Кузнецова.

Отметим, что с 2022 года актриса активно снимается в Украине. В ее "портфолио": игра в украинском сериале "Мое кино" (2024), новогоднем фильме "Поезд в 31 декабря" (2024), "Любовь и пламя" (2025).

"Поезд в 31 декабря" (2024). Фото: instagram.com/katykino

"Любовь и пламя" (2025). Фото: instagram.com/katykino

К слову, одна коллега Кузнецовой по сцене, родом из Харькова, выбрала сторону России. Ранее мы писали, что говорит о войне предательница Ольга Красько.