Режиссер "Сватов" Радзюкевич, оскорблявший Украину, оказался на грани инвалидности

Называл Украину "фашистским государством", а теперь сам едва ходит

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Российский актер и один из режиссеров сериала "Сваты" Эдуард Радзюкевич, который открыто поддерживает полномасштабную войну РФ против Украины и неоднократно выступал с антиукраинскими заявлениями, столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. По словам его супруги, артист с трудом передвигается и нуждается в срочной операции.

Еще в марте Радзюкевич признался, что каждый шаг дается ему с большим трудом. Его жена Мария Сергеенкова рассказала, что без обезболивающих актер практически не может нормально ходить.

"Обезбол есть какой-то, но он временный. И мази, и уколы. Сейчас у него много спектаклей, и когда он выходит на сцену, адреналин идет, он и танцует, и ходит. На сцене он абсолютно живой. Как только дальше — он еле-еле ходит, только под ручку", — поделилась она.

По ее словам, медики настаивают на срочном хирургическом вмешательстве сразу на обеих ногах. Если операцию откладывать и дальше, это может привести к атрофии мышц и даже необходимости передвигаться в инвалидном кресле. При этом с лечением затянули, поскольку путинисту рекомендовали сначала снизить вес.

Что говорил Радзюкевич о войне в Украине

Радзюкевич известен не только работой над сериалом "Сваты", но и своей пророссийской позицией. В 2025 году он сделал ряд резонансных заявлений, назвав Украину "фашистским государством", которое, по его мнению, "не должно существовать".

Кроме того, актер вспоминал о совместной работе с Владимиром Зеленским в проектах "Слава богу, ты пришел!" и над третьим сезоном "Сватов", где нынешний президент Украины был сценаристом и продюсером. По словам Радзюкевича, тогда между ними не возникало никаких конфликтов, однако после начала полномасштабной войны он начал публично оскорблять Зеленского, называя его "убийцей", "фашистом" и "врагом".