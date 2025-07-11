Родился в Лубнах, работал в Украине, а теперь помогает оккупантам: как изменился внешне брат путиниста Джигурды

Сергей Джигурда выступал в "ЛНР" еще в 2022 году

Старший брат скандального российского шоумена Никиты Джигурды, в январе признавшего угрозой нацбезопасности Украины, недалеко отошел от позиции родственника-путиниста. Оба мужчины родились в украинских городах, а теперь развлекают оккупантов.

Сергей Джигурда родился 11 июля 1956 года в Лубнах Полтавской области. Позже его семья перебралась в Киев, где уже в 1961 году родился Никита (также есть еще один младший брат Руслан Джигурда).

Старший Сергей, в 1977 году окончивший Киевский государственный институт театрального искусства им. Карпенко-Карого, начал свою актерскую карьеру с киевских театров, а также недолго работал в Донецке: выступал на сцене столичного Молодого театра и театральной мастерской "Сузір'я".

В начале карьеры имел короткую стрижку и темно-русые волосы:

Сергей Джигурда в молодости

В кино Джигурда дебютировал в 1986 году с фильма "Дом отца твоего". В 1992 году сыграл в "Киевских просителях", спустя год — в "Саду Гефсиманском". Получил свою известность мужчина благодаря украинским проектам ("Богдан-Зиновий Хмельницкий", "Исповедь дьявола"), параллельно артист принимал предложения о работе в Москве, куда в 2008 году и отправился жить.

В этот период Сергей носил длинные волосы, и позже осветлил прическу. Так он стал выглядеть в точно как младший брат Никита:

Никита и Сергей Джигурды

Что говорит о войне Сергей Джигурда

В стране-агрессорше артист начинает петь в жанре "бардовской песни", гастролировал и по Украине. Полномасштабное вторжение Джигурда никак не прокомментировал, однако перестал вести свою страницу в Инстаграме (последние посты датируются 2021 годом). Но уже в конце лета 2022 года мужчина "засветился" на пропагандистских фото.

В августе в компании путинского актера Владимира Стеклова Сергей посетил так называемую "ЛНР". На снимках видно, что артист смирно играет на гитаре перед российскими боевиками и фотографируется вместе с Z-патриотами в оккупационной военной форме:

Сергей Джигурда пел для террористов

Пропагандист продолжает развлекать россиян. Он и сам дважды женат на россиянке — сейчас на актрисе Людмиле Татаровой, которая младше его на 17 лет. До этого мужчина был в браке с другой женщиной и имел детей.

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