"Ты предатель". Влад Яма поскандалил с украинцем после приглашения в Киев

Танцор вступил в перепалку с подписчиком

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Украинский хореограф Влад Яма, который после начала полномасштабной войны выехал в США, вновь оказался в центре внимания. На этот раз причиной стала перепалка с подписчиком в Instagram, который предложил бывшей звезде шоу "Танцы со звездами" приехать с выступлением в Киев.

Уроженец Запорожья, который 10 июля отмечает 44-летие, опубликовал кадры, на которых показал свою новую работу диджея. Сейчас танцор выступает на частных вечеринках в США, в частности развлекает гостей на яхтах.

В комментариях один из пользователей с иронией пригласил Яму выступить перед украинцами. "Васяня приезжай в Киев выступать", — написал подписчик.

В ответ хореограф не остался в стороне и парировал: "Предоплатку бросай, Федя". Однако на этом словесная перепалка не закончилась. Пользователь жестко раскритиковал Яму, обвинив его в предательстве.

"Васяня, ты даже если приедешь, ты ж потом не сможешь обратно поехать, потому что ты, кто ты — ты не человек, ты предатель, вот кто ты. Заметь без мата писал", — написал комментатор.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения России Влад Яма вместе с семьей покинул Украину и с тех пор живет и работает в США. В своих соцсетях артист регулярно публикует кадры с отдыха, работы и развлечений за океаном, однако значительно реже рассказывает о событиях в Украине, которая продолжает страдать от российских обстрелов.

При этом Яма периодически делится архивными фотографиями и воспоминаниями о проекте "Танцы со звездами", который принес ему широкую популярность среди украинских зрителей.

Стоит отметить, что это не первый скандал с участием хореографа. Ранее Влад Яма резко отреагировал на волну критики в свой адрес и сравнил недоброжелателей с мусором.