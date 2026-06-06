Сбежавший в США Влад Яма неожиданно вспомнил о работе в Украине (фото)

Вспомнил о былой славе?

Бывший украинский хореограф и танцовщик Влад Яма, который прячется от войны в США, неожиданно напомнил о своем прошлом в украинском телепроекте.

Поводом стал архивный момент из шоу "Танцы со звездами", где около 20 лет назад он выступал в паре с певицей Наталья Могилевская. В своих сторис в Instagram хореограф опубликовал скриншот фрагмента видео их совместного выступления, которое размещено на официальном YouTube-канале артистки.

На публикацию Яма отреагировал довольно сдержанно — он добавил лишь три эмодзи, которые обычно передают удивление, неловкость или смущение. Подробных комментариев он не оставил.

История пары Могилевской и Ямы

Все началось в 2006 году в первом сезоне "Танцев со звездами". Их дуэт мгновенно стал культовым, а страна разделилась на два лагеря: одни болели за Наталью и Влада, другие — за Владимира Зеленского и Алену Шоптенко. В итоге Могилевская и Яма заняли второе место.

Уже в 2007 году артисты вернулись на паркет в третьем сезоне, однако история повторилась — они вновь завоевали "серебро".

Долгожданный реванш Натальи Могилевской состоялся только в 2017 году, когда телеканал "1+1" громко перезапустил проект. Шоу сделало ставку на возвращение легенд: певица снова вышла на паркет, но уже с новым партнером Игорем Кузьменко. Влад Яма тогда тоже вернулся на проект, но занял кресло члена жюри. С третьей попытки Могилевская наконец-то одержала грандиозную победу и взяла золотой кубок шоу.

Ранее сообщалось, что за границей живет Елена Шоптенко. Звезда "Танцев со звездами" развелась с мужем и воспитывает единственного сына.