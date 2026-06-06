Влад Яма, що втік до США, несподівано згадав про роботу в Україні (фото)

Згадав про колишню славу?

Колишній український хореограф та танцівник Влад Яма, який ховається від війни у США, несподівано нагадав про своє минуле в українському телепроєкті.

Приводом став архівний момент із шоу "Танці із зірками", де близько 20 років тому він виступав у парі зі співачкою Наталією Могилевською. У своїх сторіс в Instagram хореограф опублікував скриншот фрагмента відео їхнього спільного виступу, яке розміщено на офіційному YouTube-каналі артистки.

На публікацію Яма відреагував досить стримано — він додав лише три емодзі, які зазвичай передають здивування, ніяковість чи сором. Докладних коментарів він не залишив.

Історія пари Могилевської та Ями

Все почалося у 2006 році у першому сезоні "Танців із зірками". Їхній дует миттєво став культовим, а країна розділилася на два табори: одні вболівали за Наталю та Влада, інші – за Володимира Зеленського та Олену Шоптенко. У результаті Могилевська та Яма посіли друге місце.

Вже 2007 року артисти повернулися на паркет у третьому сезоні, проте історія повторилася — вони знову завоювали "срібло".

Довгоочікуваний реванш Наталії Могилевської відбувся лише у 2017 році, коли телеканал "1+1" гучно перезапустив проєкт. Шоу зробило ставку на повернення легенд: співачка знову вийшла на паркет, але вже з новим партнером Ігорем Кузьменком. Влад Яма тоді також повернувся на проєкт, але зайняв крісло члена журі. З третьої спроби Могилевська нарешті здобула грандіозну перемогу та взяла золотий кубок шоу.

Раніше повідомлялося, що за кордоном мешкає Олена Шоптенко. Зірка "Танців із зірками" розлучилася з чоловіком і виховує єдиного сина.