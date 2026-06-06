"Що вона курить?": Доліна видала нову маячню про Одесу (відео)

Мережа рознесла 70-річну путіністку після слів про Україну

Російська співачка, яка виросла в Одесі, вкотре зробила суперечливі заяви про своє рідне місто та Україну загалом. В інтерв’ю пропагандистському ЗМІ артистка заявила, що в Одесі в неї нібито залишилися дві подруги, з якими вона продовжує спілкуватись навіть під час війни.

За словами Доліної, спілкування відбувається з обережністю: "Знаєте, як? Ось вони пишуть мені СМС і видаляють. Тому що стеження. Там, тут немає (має на увазі Росію — ред.). Можуть нашкодити дуже сильно". Артистка стверджує, що в Україні за контакт із нею нібито можуть бути серйозні наслідки для її знайомих.

Також співачка згадала історію, ніби в Одесі колись на бульварі побили ветерана війни, який мав на машині значок Дня Перемоги. Жодних підтверджень цієї історії вона не навела.

Заяви артистки швидко розійшлися мережею та викликали хвилю глузувань. Багато хто назвав її висловлювання відірваними від реальності.

У коментарях користувачі писали:

"сни Доліної при температурі 40 градусів"

"що воно несе"

"що Доліна курить? Дуже цікаво"

"хватить пити, рідна"

Поки Доліна переживає через "стеження" за подругами в Одесі, реальні проблеми наздогнали її прямо в Москві ще 2024 року. Путіністка добровільно продала свою розкішну квартиру площею 230 кв. м та перевела шахраям близько 200 мільйонів рублів. У січні 2026 року Верховний суд РФ остаточно відібрав нерухомість у Доліної та закріпив право власності за покупницею.