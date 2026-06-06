"Що вона курить?": Доліна видала нову маячню про Одесу (відео)
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Мережа рознесла 70-річну путіністку після слів про Україну
Російська співачка, яка виросла в Одесі, вкотре зробила суперечливі заяви про своє рідне місто та Україну загалом. В інтерв’ю пропагандистському ЗМІ артистка заявила, що в Одесі в неї нібито залишилися дві подруги, з якими вона продовжує спілкуватись навіть під час війни.
За словами Доліної, спілкування відбувається з обережністю: "Знаєте, як? Ось вони пишуть мені СМС і видаляють. Тому що стеження. Там, тут немає (має на увазі Росію — ред.). Можуть нашкодити дуже сильно". Артистка стверджує, що в Україні за контакт із нею нібито можуть бути серйозні наслідки для її знайомих.
Також співачка згадала історію, ніби в Одесі колись на бульварі побили ветерана війни, який мав на машині значок Дня Перемоги. Жодних підтверджень цієї історії вона не навела.
@tatarkafmm Продолжение в шапке профиля #tatarkafm #татаркафм #ларисадолина ♬ original sound - Лилия Абрамова
Заяви артистки швидко розійшлися мережею та викликали хвилю глузувань. Багато хто назвав її висловлювання відірваними від реальності.
У коментарях користувачі писали:
- "сни Доліної при температурі 40 градусів"
- "що воно несе"
- "що Доліна курить? Дуже цікаво"
- "хватить пити, рідна"
Поки Доліна переживає через "стеження" за подругами в Одесі, реальні проблеми наздогнали її прямо в Москві ще 2024 року. Путіністка добровільно продала свою розкішну квартиру площею 230 кв. м та перевела шахраям близько 200 мільйонів рублів. У січні 2026 року Верховний суд РФ остаточно відібрав нерухомість у Доліної та закріпив право власності за покупницею.