"Что она курит?": Долина выдала новый бред про Одессу (видео)

Сеть разнесла 70-летнюю путинистку после слов об Украине

Российская певица, выросшая в Одессе, в очередной раз сделала противоречивые заявления о своем родном городе и Украине в целом. В интервью пропагандистскому СМИ артистка заявила, что в Одессе у нее якобы остались две подруги, с которыми она продолжает общаться даже во время войны.

По словам Долиной, общение происходит с осторожностью: "Знаете, как? Вот они пишут мне СМС и удаляют. Потому что слежка. Там, здесь нет (имеет в виду Россию — ред.). Могут навредить очень сильно". Артистка утверждает, что в Украине за контакт с ней якобы могут быть серьезные последствия для ее знакомых.

Также певица вспомнила историю, будто бы в Одессе когда-то на бульваре избили ветерана войны, у которого на машине был значок Дня Победы. Никаких подтверждений этой истории она не привела.

Заявления артистки быстро разошлись в сети и вызвали волну насмешек. Многие назвали её высказывания оторванными от реальности.

В комментариях пользователи писали:

"сны Долиной при температуре 40 градусов"

"что оно несёт"

"что Долина курит? Очень интересно"

"хорош пить, родная"

Пока Долина переживает из-за "слежки" за подругами в Одессе, реальные проблемы настигли ее прямо в Москве еще в 2024 году. Путинистка добровольно продала свою роскошную пятикомнатную квартиру площадью 230 кв. м и перевела мошенникам около 200 миллионов рублей. В январе 2026 года Верховный суд РФ окончательно отобрал недвижимость у Долиной и закрепил право собственности за покупательницей.