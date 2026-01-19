Новая владелица получила ключи от роскошных апартаментов певицы

Вопрос с элитной квартирой Ларисы Долиной, которая оддерживает войну в Украине, в московском районе Хамовники официально закрыт. Судебные приставы завершили процедуру передачи жилья новой владелице Полини Лурье и покинули территорию. По словам адвокатов обеих сторон, выселение произошло спокойно — дверь открыли без взлома, конфликтов или силовых действий.

Что следует знать

Процедура передачи элитной недвижимости Ларисы Долиной новой владелице официально завершена, а родственники певицы-путенистки добровольно уволили помещение

Верховный суд РФ, в конце 2025 года окончательно признавший законность прав покупателю на это жилье

Лариса Долина потеряла квартиру площадью 236 м² и огромную сумму денег, став жертвой масштабной мошеннической схемы с продажей недвижимости в августе 2024 года

Процедура выселения прошла без инцидентов. После проверки помещения приставы зафиксировали, что личных вещей Долиной в квартире больше нет и официально завершили свою работу.

Ни самой артистки, ни Лурье при передаче жилья на месте не было. Все родственники Долиной выписаны из квартиры, ключи передали добровольно. Адвокат законной владелицы публично продемонстрировал их журналистам, фактически подтвердив, что вопрос закрыт.

Скандал с квартирой Долиной

Скандал вокруг квартиры длился не один год. Артистка стала участницей сомнительного соглашения с недвижимостью летом 2024 года, поверив в "выгодную схему", а затем лишилась жилья. Долина продала свою квартиру, площадью 236 м², по цене ниже рыночной, а затем мошенники убедили ее в том, что она все еще владелица, и путинистка отдала им деньги, которые получила за продажу – это 180 млн рублей (почти 2 млн долларов), включая сбережения в размере 68 млн рублей.

Квартира Ларисы Долиной. Фото: BAZA

Сначала суды становились на сторону Долиной, признавая сделку недействительной. Однако Верховный суд РФ в декабре 2025 года отменил эти решения, признав право собственности на покупательницу Полиной Лурье.

