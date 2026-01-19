Кінець епопеї з квартирою Доліної: путіністка остаточно залишилася без елітного житла в Москві

Нова власниця отримала ключі від розкішних апартаментів співачки

Питання з елітною квартирою Лариси Доліної, яка підтримує війну в Україні, в московському районі Хамовники офіційно закрите. Судові пристави завершили процедуру передачі житла новій власниці Поліні Лур’є та залишили територію. За словами адвокатів обох сторін, виселення відбулося спокійно — двері відчинили без злому, конфліктів чи силових дій.

Що варто знати

Процедура передачі елітної нерухомості Лариси Доліної новій власниці офіційно завершена, а родичі співачки-путіністки добровільно звільнили приміщення

Верховний суд РФ, який наприкінці 2025 року остаточно визнав законність прав покупчині на це житло

Лариса Доліна втратила квартиру площею 236 м² та величезну суму грошей, ставши жертвою масштабної шахрайської схеми з продажем нерухомості у серпні 2024 року

Процедура виселення відбулася без інцидентів. Після перевірки приміщення пристави зафіксували, що особистих речей Доліної в квартирі більше немає, й офіційно завершили свою роботу.

Ні самої артистки, ні Лур’є під час передачі житла на місці не було. Усі родичі Доліної виписані з квартири, ключі передали добровільно. Адвокат законної власниці публічно продемонстрував їх журналістам, фактично підтвердивши, що питання закрите.

Скандал з квартирою Доліної

Скандал навколо квартири тривав не один рік. Артистка стала учасницею сумнівної угоди з нерухомістю влітку 2024 року, повіривши у "вигідну схему", а потім втратила житло. Доліна продала свою квартиру, площею 236 м², за ціною нижче ринкової, а потім шахраї переконали її в тому, що вона все ще власниця, і путіністка віддала їм гроші, які отримала за продаж — це 180 млн рублів (майже 2 млн доларів), включаючи заощадження в розмірі 68 млн рублів.

Квартира Лариси Доліної. Фото: BAZA

Спочатку суди ставали на бік Доліної, визнаючи угоду недійсною. Проте Верховний суд РФ у грудні 2025 року скасував ці рішення, визнавши право власності за покупчинею Поліною Лур'є.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Лариса Доліна у шахрайстві звинувачувала українців. Путіністка розповіла, що її сторінку в Instagram зламали й там з’явилася публікація "жахливого характеру" (пост з українським прапором та заклики донатити кошти батальйону "Азов".