Блогера Феликса Редьку "разнесли" за пост про Булгакова, присоединился даже известный ветеран (фото)

Комика назвали "человеком с ограничениями"

В Киеве на днях демонтировали памятник Михаилу Булгакову — одной из самых спорных фигур, связанных с украинским культурным и имперским наследием. Решение Киевсовета вызвало активное обсуждение в обществе, где тема деколонизации публичного пространства уже давно является предметом острых дискуссий.

После демонтажа свою реакцию обнародовал блогер и комик Феликс Редька. В сообщении в Threads он иронически высмеял решение городских властей, подавая его так, будто сам снос памятника станет символическим "поворотным моментом" для возрождения украинской культуры. В публикации Редька использовал визуальную метафору с расцветом цветка.

Впрочем, реакция подписчиков оказалась преимущественно критической. В комментариях пользователи иронизировали над позицией блогера, обвиняя его в обесценивании исторического контекста и проблем колониального наследия.

К дискуссии присоединился известный ветеран войны и общественный деятель Александр Будько "Терен", резко ответивший на сообщение: "Часто людей с инвалидностью называют людьми с ограничениями. Наконец-то я нашел человека с ограничениями — Феликс Редька".

"Эх, Мишка, как же мы без тебя?": реакция комментаторов

Пользователи Threads устроили комику настоящий разнос, извращая его же собственную картинку и напоминая о реальных травмах украинской культуры:

"Украинцы после того, как Феликсу Редьке отключили интернет" (с использованием той же картинки пиона).

"Украинская культура после того, как: расстрелянное возрождение, "пожары" в библиотеках, музеях, репрессии, лагеря… эх, Мишкааа, как же мы без тебя и твоего имперско-шовинистического отношения к Украине" (с перевернутым изображением).

"Теперь поставят какому-нибудь Подмогильному или Багряному. Ну ничего, всегда можно на зло этой культуре молиться дома на алтарь Булгакова и на смертном одре последними словами произнести: "Михаил…. Афанасьевич….".

"Ты долго держался, думал еще вчера начнешь оплакивать трагедию".

"Феликс, вы вроде бы умный человек… Не понимаю, почему вас триггерит этот вопрос? Вы считаете, что развитие украинской культуры зависит от русской? Избавились от Булгакова — и слава богу… Если в Украине исчезнет все русское, неужели это будет плохо?".

Чем известен скандальный блогер?

В свое время языковед Ирина Фарион, умершая 19 июля 2024 года во Львове после покушения, резко высказалась о комике после его выступлений и позиции по языковому вопросу, назвав его "обрусевшим нищим и совершенным рабом".

В одном из своих подкастов Редька некорректно высказался в адрес киевского князя Владимира Великого, поэтому военные даже призвали СБУ проверить его деятельность на предмет работы на российскую пропаганду.

В 2025 году комик вступил в публичные разборки с главой украинской диаспоры из-за самовольной установки табличек на могиле Михаила Драгоманова, где его обвинили в попытке "облить грязью" украинские организации за рубежом.

Напомним, что в августе 2024 года блогер записал подкаст в российском городе Суджа. Однако на это негативно отреагировал комик Антон Тимошенко и Мелания Подоляк.