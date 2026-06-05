Блогера Феликса Редьку "разнесли" за пост про Булгакова, присоединился даже известный ветеран (фото)
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Комика назвали "человеком с ограничениями"
В Киеве на днях демонтировали памятник Михаилу Булгакову — одной из самых спорных фигур, связанных с украинским культурным и имперским наследием. Решение Киевсовета вызвало активное обсуждение в обществе, где тема деколонизации публичного пространства уже давно является предметом острых дискуссий.
После демонтажа свою реакцию обнародовал блогер и комик Феликс Редька. В сообщении в Threads он иронически высмеял решение городских властей, подавая его так, будто сам снос памятника станет символическим "поворотным моментом" для возрождения украинской культуры. В публикации Редька использовал визуальную метафору с расцветом цветка.
Впрочем, реакция подписчиков оказалась преимущественно критической. В комментариях пользователи иронизировали над позицией блогера, обвиняя его в обесценивании исторического контекста и проблем колониального наследия.
К дискуссии присоединился известный ветеран войны и общественный деятель Александр Будько "Терен", резко ответивший на сообщение: "Часто людей с инвалидностью называют людьми с ограничениями. Наконец-то я нашел человека с ограничениями — Феликс Редька".
"Эх, Мишка, как же мы без тебя?": реакция комментаторов
Пользователи Threads устроили комику настоящий разнос, извращая его же собственную картинку и напоминая о реальных травмах украинской культуры:
- "Украинцы после того, как Феликсу Редьке отключили интернет" (с использованием той же картинки пиона).
- "Украинская культура после того, как: расстрелянное возрождение, "пожары" в библиотеках, музеях, репрессии, лагеря… эх, Мишкааа, как же мы без тебя и твоего имперско-шовинистического отношения к Украине" (с перевернутым изображением).
- "Теперь поставят какому-нибудь Подмогильному или Багряному. Ну ничего, всегда можно на зло этой культуре молиться дома на алтарь Булгакова и на смертном одре последними словами произнести: "Михаил…. Афанасьевич….".
- "Ты долго держался, думал еще вчера начнешь оплакивать трагедию".
- "Феликс, вы вроде бы умный человек… Не понимаю, почему вас триггерит этот вопрос? Вы считаете, что развитие украинской культуры зависит от русской? Избавились от Булгакова — и слава богу… Если в Украине исчезнет все русское, неужели это будет плохо?".
Чем известен скандальный блогер?
- В свое время языковед Ирина Фарион, умершая 19 июля 2024 года во Львове после покушения, резко высказалась о комике после его выступлений и позиции по языковому вопросу, назвав его "обрусевшим нищим и совершенным рабом".
- В одном из своих подкастов Редька некорректно высказался в адрес киевского князя Владимира Великого, поэтому военные даже призвали СБУ проверить его деятельность на предмет работы на российскую пропаганду.
- В 2025 году комик вступил в публичные разборки с главой украинской диаспоры из-за самовольной установки табличек на могиле Михаила Драгоманова, где его обвинили в попытке "облить грязью" украинские организации за рубежом.
Напомним, что в августе 2024 года блогер записал подкаст в российском городе Суджа. Однако на это негативно отреагировал комик Антон Тимошенко и Мелания Подоляк.