Блогера Фелікса Редьку "рознесли" за пост про Булгакова, долучився навіть відомий ветеран (фото)

Коміка назвали "людиною з обмеженнями"

У Києві днями демонтували пам’ятник Михайлу Булгакову — одній із найбільш суперечливих постатей, пов’язаних з українською культурною та імперською спадщиною. Рішення Київради викликало активне обговорення в суспільстві, де тема деколонізації публічного простору вже давно є предметом гострих дискусій.

Після демонтажу свою реакцію оприлюднив блогер і комік Фелікс Редька. У дописі в Threads він іронічно висміяв рішення міської влади, подаючи його так, ніби саме знесення пам’ятника стане символічним "поворотним моментом" для відродження української культури. У публікації Редька використав візуальну метафору з розквітом квітки.

Втім, реакція підписників виявилася переважно критичною. У коментарях користувачі іронізували над позицією блогера, звинувачуючи його у знеціненні історичного контексту та проблем колоніальної спадщини.

До дискусії долучився відомий ветеран війни та громадський діяч Олександр Будько "Терен", який різко відповів на допис: "Часто людей з інвалідністю називають людьми з обмеженнями. Нарешті я знайшов людину з обмеженнями — Фелікс Редька".

"Ех, Мішка, як же ми без тебе?": реакція коментаторів

Користувачі Threads влаштували коміку справжній рознос, перекручуючи його ж власну картинку та нагадуючи про реальні травми української культури:

"Українці після того, як Фєліксу Рєдькє відключили інтернет" (із використанням тієї ж картинки півонії).

"Українська культура після того, як: розстріляне відродження, "пожежі" у бібліотеках, музеях, репресії, табори.. ех, Мішкааа, как же ми без тебя і твого імперсько-шовіністичного відношення до України" (із перевернутим зображенням).

"Тепер поставлять якомусь Підмогильному чи Багряному. Ну нічого, завжди можна на зло цій культурі молитися вдома на вівтар Булгакова і на смертному одрі останніми словами проізнєсті: "Міхаіл…. Афанасьєвіч….".

"Ти довго тримався, думав ще вчора почнеш оплакувати трагедію".

"Феліксе, ви начебто розумна людина… Не розумію, чому вас тригерить це питання? Ви вважаєте, що розвиток української культури залежить від російської? Позбулися Булгакова — і слава богу… Якщо в Україні зникне все російське, невже це буде погано?".

Чим відомий скандальний блогер?

Свого часу мовознавиця Ірина Фаріон, яка померла 19 липня 2024 року у Львові після замаху, різко висловилася про коміка після його виступів та позиції щодо мовного питання, назвавши його "зросійщеним жебраком і доконаним рабом".

В одному зі своїх подкастів Редька некоректно висловився на адресу київського князя Володимира Великого, через що військові навіть закликали СБУ перевірити його діяльність на предмет роботи на російську пропаганду.

У 2025 році комік вступив у публічні розбірки з головою української діаспори через самовільне встановлення табличок на могилі Михайла Драгоманова, де його звинуватили в намаганні "облити брудом" українські організації за кордоном.

Нагадаємо, що у серпні 2024 року блогер записав подкаст в російському місті Суджа. Проте на це негативно відреагував комік Антон Тимошенко та Меланія Подоляк.