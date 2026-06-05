Блогера Фелікса Редьку "рознесли" за пост про Булгакова, долучився навіть відомий ветеран (фото)
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Коміка назвали "людиною з обмеженнями"
У Києві днями демонтували пам’ятник Михайлу Булгакову — одній із найбільш суперечливих постатей, пов’язаних з українською культурною та імперською спадщиною. Рішення Київради викликало активне обговорення в суспільстві, де тема деколонізації публічного простору вже давно є предметом гострих дискусій.
Після демонтажу свою реакцію оприлюднив блогер і комік Фелікс Редька. У дописі в Threads він іронічно висміяв рішення міської влади, подаючи його так, ніби саме знесення пам’ятника стане символічним "поворотним моментом" для відродження української культури. У публікації Редька використав візуальну метафору з розквітом квітки.
Втім, реакція підписників виявилася переважно критичною. У коментарях користувачі іронізували над позицією блогера, звинувачуючи його у знеціненні історичного контексту та проблем колоніальної спадщини.
До дискусії долучився відомий ветеран війни та громадський діяч Олександр Будько "Терен", який різко відповів на допис: "Часто людей з інвалідністю називають людьми з обмеженнями. Нарешті я знайшов людину з обмеженнями — Фелікс Редька".
"Ех, Мішка, як же ми без тебе?": реакція коментаторів
Користувачі Threads влаштували коміку справжній рознос, перекручуючи його ж власну картинку та нагадуючи про реальні травми української культури:
- "Українці після того, як Фєліксу Рєдькє відключили інтернет" (із використанням тієї ж картинки півонії).
- "Українська культура після того, як: розстріляне відродження, "пожежі" у бібліотеках, музеях, репресії, табори.. ех, Мішкааа, как же ми без тебя і твого імперсько-шовіністичного відношення до України" (із перевернутим зображенням).
- "Тепер поставлять якомусь Підмогильному чи Багряному. Ну нічого, завжди можна на зло цій культурі молитися вдома на вівтар Булгакова і на смертному одрі останніми словами проізнєсті: "Міхаіл…. Афанасьєвіч….".
- "Ти довго тримався, думав ще вчора почнеш оплакувати трагедію".
- "Феліксе, ви начебто розумна людина… Не розумію, чому вас тригерить це питання? Ви вважаєте, що розвиток української культури залежить від російської? Позбулися Булгакова — і слава богу… Якщо в Україні зникне все російське, невже це буде погано?".
Чим відомий скандальний блогер?
- Свого часу мовознавиця Ірина Фаріон, яка померла 19 липня 2024 року у Львові після замаху, різко висловилася про коміка після його виступів та позиції щодо мовного питання, назвавши його "зросійщеним жебраком і доконаним рабом".
- В одному зі своїх подкастів Редька некоректно висловився на адресу київського князя Володимира Великого, через що військові навіть закликали СБУ перевірити його діяльність на предмет роботи на російську пропаганду.
- У 2025 році комік вступив у публічні розбірки з головою української діаспори через самовільне встановлення табличок на могилі Михайла Драгоманова, де його звинуватили в намаганні "облити брудом" українські організації за кордоном.
Нагадаємо, що у серпні 2024 року блогер записав подкаст в російському місті Суджа. Проте на це негативно відреагував комік Антон Тимошенко та Меланія Подоляк.