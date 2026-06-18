Сбежавший из Украины Влад Яма цинично похвастался развлечениями в США во время войны (фото)

Хореограф показал, как развлекается за океаном

Хореограф и бывший судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма, уехавший из воюющей Украины, продемонстрировал свой новый способ заработка за границей. Танцор осваивает профессию диджея и развлекает публику в американских клубах.

Фотографией рабочего процесса хореограф поделился в своих Instagram-stories. На снимке Яма стоит за диджейским пультом и миксует треки для посетителей.

Примечательно, что на опубликованном фото четко виден логотип заведения — "UKRAINIAN вечорниці". Этот клуб расположен в Чикаго и известен своей ориентацией на украинскую диаспору. На данной локации регулярно устраивают свадьбы с народными песнями, благотворительные вечера и масштабные ивенты. На мероприятиях этого бренда появляются и украинские знаменитости, в частности блогерша Даша Квиткова и певица Злата Огневич.

Однако стоит напомнить, что Яма не переборчив в своих слушателях. Ранее хореограф уже оскандалился тем, что в 2024 году работал диджеем на "русской вечеринке". А не так давно бывшая звезда "Танцев со звездами" вспомнил работу в Украине, которая и дала ему возможность построить успешную карьеру и получить известность.

После побега из страны своих хейтеров Влад Яма начал сравнивать с мусором, а демонстрация его беззаботной жизни приходится не по вкусу его землякам, страдающим от полномасштабной войны.