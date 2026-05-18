Сбежавшего в США Влада Яму подняли на смех: "Как низко упал" (видео)

43-летний танцор продолжает демонстрировать свою "лучшую жизнь"

Танцора и бывшего судью шоу "Танцы со звездами" Влада Яму снова раскритиковали в сети. Артисту, покинувшему Украину в первые дни полномасштабного вторжения, досталось за демонстрацию своей беззаботной жизни за границей.

Поводом для очередного хейта стал новый пост танцора в популярной соцсети. Напомним, что Яма надежно обосновался в Майами, США, вместе с женой и единственным сыном. Там он зарабатывает на жизнь преподаванием танцев, а также освоил новую профессию — стал диджеем и теперь развлекает гостей на вечеринках.

В своем Instagram-аккаунте Яма выложил видео, на котором он запечатлен в разгар работы. Хореограф крутит треки за пультом, одновременно приплясывая в такт музыке. Однако демонстрация "лучшей жизни" пришлась по вкусу далеко не всем подписчикам.

Один из комментаторов емко выразил общее недовольство, написав: "Как низко упал", и добавил смеющийся смайлик.

Напомним, это далеко не первый подобный инцидент с участием артиста. Ранее Влад Яма уже резко отвечал на критику со стороны украинцев, публично сравнив всех своих хейтеров с мусором.

Сейчас Влада Яму в соцсетях чаще вспоминают с иронией и шутками. Этой весной украинцы подшутили над фамилией танцора.