Влад Яма, який втік з України, цинічно похвалився розвагами у США під час війни (фото)

Хореограф показав, як розважається за океаном

Хореограф і колишній суддя шоу "Танці із зірками" Влад Яма, який виїхав із воюючої України, продемонстрував свій новий спосіб заробітку за кордоном. Танцюрист освоює професію діджея і розважає публіку в американських клубах.

Фотографією робочого процесу хореограф поділився у своїх Instagram-stories. На знімку Яма стоїть за діджейським пультом та міксує треки для відвідувачів.

Примітно, що на опублікованому фото чітко видно логотип закладу – "UKRAINIAN вечорниці". Цей клуб розташований у Чикаго та відомий своєю орієнтацією на українську діаспору. На цій локації регулярно влаштовують весілля з народними піснями, благодійні вечори та масштабні івенти. На заходах цього бренду з’являються й українські знаменитості, зокрема блогерка Даша Квіткова та співачка Злата Огнєвіч.

Однак варто нагадати, що Яма не перебірливий у своїх слухачах. Раніше хореограф вже оскандалився тим, що у 2024 році працював діджеєм на "російській вечірці". А нещодавно колишня зірка "Танців із зірками" згадав роботу в Україні, яка і дала йому можливість побудувати успішну кар’єру та здобути славу.

Після втечі з країни своїх хейтерів Влад Яма почав порівнювати зі сміттям, а демонстрація його безтурботного життя припадає не до смаку його землякам, які страждають від повномасштабної війни.