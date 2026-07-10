"Ти зрадник". Влад Яма поскандалив з українцем після запрошення до Києва

Танцюрист вступив у суперечку з підписником

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Український хореограф Влад Яма, який після початку повномасштабної війни виїхав до США, знову опинився у центрі уваги. Цього разу причиною стала суперечка з підписником в Instagram, який запропонував колишній зірці шоу "Танці із зірками" приїхати з виступом до Києва.

Уродженець Запоріжжя, котрий 10 липня відзначає 44-річчя, опублікував кадри, на яких показав свою нову роботу діджея. Наразі танцюрист виступає на приватних вечірках у США, зокрема розважає гостей на яхтах.

У коментарях один із користувачів з іронією запросив Яму виступити перед українцями. "Васяня приїжджай до Києва виступати", — написав підписник.

У відповідь хореограф не залишився осторонь і парирував: "Передоплату кидай, Федю". Однак на цьому суперечка не закінчилася. Користувач жорстко розкритикував Яму, звинувативши його у зраді.

"Васяня, ти навіть якщо приїдеш, ти ж потім не зможеш назад поїхати, бо ти, хто ти — ти не людина, ти зрадник, ось хто ти. Зауваж без матюка писав", — написав коментатор.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії Влад Яма разом із сім’єю покинув Україну і відтоді живе та працює у США. У своїх соцмережах артист регулярно публікує кадри з відпочинку, роботи та розваг за океаном, проте значно рідше розповідає про події в Україні, яка продовжує страждати від російських обстрілів.

При цьому Яма періодично ділиться архівними фотографіями та спогадами про проєкт "Танці із зірками", який приніс йому широку популярність серед українських глядачів.

Це не перший скандал за участю хореографа. Раніше Влад Яма різко відреагував на хвилю критики на свою адресу і порівняв недоброзичливців зі сміттям.