Втікач Влад Яма раптово згадав "золоті часи" кар’єри в Україні (фото)

43-річний скандальний хореограф ностальгує, сидячи у США

Колишня зірка українського шоубізнесу Влад Яма, який після початку повномасштабного вторгнення залишив Україну і тепер живе та працює у США, несподівано нагадав про свою колишню участь в одному з найпопулярніших телепроєктів країни.

У сторіс Instagram 43-річний хореограф опублікував архівне фото зі зйомок розважального шоу "Танці із зірками", завдяки якому він став широко відомий українській аудиторії.

На знімку Яма зображений разом із примою-балериною Катериною Кухар та співаком Дмитром Монатіком. Сам артист рідко ділиться такими спогадами після від’їзду з країни.

Влад Яма свого часу був не лише учасником танцювальних проєктів, а й одним із найвідоміших хореографів та суддів на українському телебаченні. Він став популярним після участі та роботи у шоу "Танці із зірками", а також з’являвся в інших танцювальних телепроєктах, включаючи "Танцюють всі!", де оцінював виступи учасників та давав їм професійні коментарі.

Нагадаємо, що 20 років тому танцюрист вперше вийшов на паркет "Танців із зірками" у парі з відомою українською виконавицею. Нещодавно Влад Яма виклав фото з Наталією Могилевською, з якою програвав на проєкті двічі.