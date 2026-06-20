Беглец Влад Яма внезапно вспомнил "золотые времена" карьеры в Украине (фото)

43-летний скандальный хореограф ностальгирует, сидя в США

Бывшая звезда украинского шоу-бизнеса Влад Яма, который после начала полномасштабного вторжения покинул Украину и теперь живет и работает в США, неожиданно напомнил о своем прошлом участии в одном из самых популярных телепроектов страны.

В сторис Instagram 43-летний хореограф опубликовал архивное фото со съемок развлекательного шоу "Танцы со звездами", благодаря которому он стал широко известен украинской аудитории.

На снимке Яма запечатлен вместе с примой-балериной Екатериной Кухар и певцом Дмитрием Монатиком. Сам артист редко делится подобными воспоминаниями после отъезда из страны.

Влад Яма в свое время был не только участником танцевальных проектов, но и одним из самых узнаваемых хореографов и судей на украинском телевидении. Он стал популярным после участия и работы в шоу "Танцы со звездами", а также появлялся в других танцевальных телепроектах, включая "Танцуют все!", где оценивал выступления участников и давал им профессиональные комментарии.

Напомним, что 20 лет назад танцор впервые вышел на паркет "Танцев со звездами" в паре с известной украинской исполнительницей. Недавно Влад Яма выложил фото с Натальей Могилевской, с которой проигрывал на проекте два раза.