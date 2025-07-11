Народився у Лубнах, працював в Україні, а тепер допомагає окупантам: як змінився зовні брат путініста Джигурди

Сергій Джигурда виступав у "ЛНР" ще 2022 року

Старший брат скандального російського шоумена Микити Джигурди, якого у січні визнали загрозою нацбезпеці України, недалеко відійшов від позиції родича-путініста. Обидва чоловіки народилися в українських містах, а тепер розважають окупантів.

Сергій Джигурда народився 11 липня 1956 року у Лубнах Полтавської області. Пізніше його родина перебралася до Києва, де вже 1961 року народився Микита (також є ще один молодший брат Руслан Джигурда).

Старший Сергій, який у 1977 році закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого, розпочав свою акторську кар’єру з київських театрів, а також недовго працював у Донецьку: виступав на сцені столичного Молодого театру та театральної майстерні "Сузір’я".

На початку кар’єри мав коротку стрижку та темно-русяве волосся:

Сергій Джигурда у молодості

У кіно Джигурда дебютував у 1986 році з фільму "Дім батька твого". 1992 року зіграв у "Київських прохачах", через рік — у "Саду Гетсиманському". Здобув свою популярність чоловік завдяки українським проєктам ("Богдан-Зиновій Хмельницький", "Сповідь диявола"), паралельно артист приймав пропозиції про роботу в Москві, куди у 2008 році й відправився жити.

У цей період Сергій носив довге волосся, і пізніше висвітлив зачіску. Так він став виглядати точно як молодший брат Микита:

Микита та Сергій Джигурди

Що говорить про війну Сергій Джигурда

У країні-агресорці артист починає співати у жанрі "бардівської пісні", гастролював й Україною. Повномасштабне вторгнення Джигурда ніяк не прокоментував, проте припинив вести свою сторінку в Інстаграмі (останні пости датуються 2021 роком). Але вже наприкінці літа 2022 року чоловік "засвітився" на пропагандистських фото.

У серпні у компанії путінського актора Володимира Стєклова Сергій відвідав так звану "ЛНР". На знімках видно, що артист смирно грає на гітарі перед російськими бойовиками та фотографується разом із Z-патріотами в окупаційній військовій формі:

Сергій Джигурда співав для терористів

Пропагандист продовжує розважати росіян. Він і сам двічі одружений з росіянкою — зараз на актрисі Людмилі Татаровій, яка молодша за нього на 17 років. До цього чоловік був у шлюбі з іншою жінкою і мав дітей.

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