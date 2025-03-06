Актер знаком украинскому зрителю, так как "6 кадров" транслировали и на украинском телевидении

Эдуард Радзюкевич — известный российский актер и режиссер, который в свое время прославился съемками в скетч-шоу "6 кадров". В прошлом артист также работал в проекте "Сваты" и был лично знаком с Владимиром Зеленским. Однако после полномасштабной войны Радзюкевич начал оскорблять украинского президента и поддерживать уничтожение Украины Россией.

"Телеграф" расскажет, где сейчас Эдуард Радзюкевич, что о нем известно, что он говорил о войне в Украине и Владимире Зеленском.

Что известно про Эдуарда Радзюкевича

Эдуард Радзюкевич — известный российский актер театра и кино, юморист и режиссер. Он родился 11 июля 1965 года в Петрозаводске, сейчас ему 59 лет. Окончил Театральный институт имени Бориса Щукина и начал творческую карьеру с работы в театре "Ученая обезьяна", который сам же и основал.

Наибольшую популярность Радзюкевичу принесло участие в скетч-шоу "6 кадров", где он играл одну из шести комедийных ролей. Шоу выходило на экраны с 2006 по 2014 год и активно транслировалось на украинском телевидении тоже.

Кроме того, актер снимался также в лентах "Марш Турецкого", "Траектория бабочки", "Театральный роман", "Папины дочки" и других фильмах и сериалах. Также Радзюкевич известен как режиссер сериалов "Моя прекрасная няня", "Кто в доме хозяин?", "Сваты-3". К слову, о "Сватах"…

Что он говорит о войне в Украине и Зеленском

Эдуард Радзюкевич был лично знаком с украинским президентом Владимиром Зеленским со времен съемок сериала "Сваты". Однако отзывается он о нем в негативном ключе. По словам артиста, за последние годы он сильно разочаровался в нем. Видимо из-за того, что президент Зеленский не сбежал из страны, когда началась война.

"Сватов" снимали в Киеве и Москве. И ни с какой стороны не было агрессии. На съемочной площадке все говорили по-русски. В том числе Владимир Зеленский… А сейчас для меня он — убийца и фашист. Враг", — сказал Радзюкевич в интервью пропагандистам.

Актер и дальше живет в РФ, продолжает работать в киноиндустрии. Он верный последователь путинского режима и агрессивной политики Кремля. Он считает, что Путин прав, разрушая Украину и убивая людей в нашей стране. Радзюкевич придерживается мнения, что "неудавшийся проект под названием "современная Украина" надо заканчивать".

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