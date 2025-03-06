Пережила развод родителей и издевки в школе: как выглядит единственная дочь путинистки Кравченко из "Сватов"

Дочь Анна родилась во втором браке актрисы

Татьяна Кравченко — известная российская актриса с украинскими корнями, которая во время полномасштабной войны проявила путинистскую позицию. Звезда "Сватов", которая в последние годы пристрастилась к алкоголю и заметно постарела, имеет единственную дочь, рожденную во втором браке.

"Телеграф" расскажет, что известно про Анну Горбачевскую, которая родилась в браке Кравченко с Дмитрием Гербачевским.

Единственная дочь Кравченко — что о ней известно

Актриса родом из Донецка Татьяна Кравченко была замужем дважды. Первым мужем стал москвич Владимир Лавинский, за которого начинающая актриса вышла ради московской прописки. Этот брак продлился недолго из-за того, что муж заставил Татьяну сделать аборт и заняться карьерой.

Вторым мужем Кравченко стал продюсер киностудии "Ленфильм" Дмитрий Гербачевский. И именно в браке с ним актриса родила свою единственную дочь Анну. Брак пары продлился 6 лет, однако они развелись, когда дочь была еще маленькой. Татьяна сама занималась воспитание дочери, однако не препядствовала ее общению с отцом.

Актриса вспоминает, что у Анны был трудный переходной возраст и в то время они немного отдалились. Однако, когда в подростковом возрасте дочь актрисы переживала издевки в школе и едва не связалась с плохой компанией, Кравченко перевела Анну в платную школу с более благополучными одноклассниками и атмосферой. Смена обстановки помогла девушке пережить подростковые драмы и сблизиться с матерью.

Известно, что Анне Горбачевской сейчас 38 лет, она окончила факультет коммуникативного дизайна Национального Института Моды. Живет и работает она в Москве. А к тому же сама уже мама — несколько лет назад Анна родила дочь. Татьяна Кравченко души не чает в своих дочери и внучке.

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