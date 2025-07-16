Її рідний Нікополь цинічно обстрілює Росія: як виглядає колишня дружина путініста Лепса і що говорить про війну

Анна Шапликова геть-чисто забула, звідки вона родом

Російський співак Григорій Лепс, який відкрито підтримує агресію Росії проти України, був офіційно одружений двічі. 2021 року він розлучився зі своєю другою дружиною — Анною Шапликовою, уродженкою Дніпропетровської області.

Колишня путініста народилася у Нікополі, який 16 липня зазнав чергового акту тероризму з боку росіян. "Телеграф" розповідає, що відомо про Шапликову, як вона виглядає і де зараз.

Народилася 13 травня 1972 року. З раннього віку захоплювалася танцями та балетом, тому після школи вступила до хореографічного відділення одного з училищ у Криму. Після випуску Анна недовго працювала у танцювальному колективі, який супроводжував виступи латвійської співачки Лайми Вайкуле, що покинула Росію і зараз підтримує українців у війні.

Анна Шапликова в молодості

Троє дітей від путініста

Шапликова познайомилася з Лепсом у 2000 році на дні народженні чоловіка Лайми Вайкуле. На той момент співакові було 39, Анні — 29 (зараз їй 53 роки).

Їхній шлюб тривав майже два десятиліття, поки уродженка Нікополя не подала на розлучення. За однією з версій, причиною розлучення стали зловживання алкоголем з боку Лепса та чутки про його невірність.

Анна подарувала путінській маріонетці трьох дітей — дочок Єву та Ніколь, а також сина Івана. Раніше "Телеграф" писав, що всі діти Лепса живуть і здобувають освіту за кордоном: 23-річна Єва вивчає дизайн у Парижі, а молодші Ніколь та Іван навчаються в Лондоні.

Шапликова з дітьми від Лепса. Фото: instagram.com/a.shaplykova

Що говорить про війну Шапликова і де вона зараз

Анна частіше подорожує, при цьому геотег її облікового запису в Інстаграмі — Італія. У соцмережах її підписано як "креативний директор" ювелірного будинку Лепса GL Jewelry. Про російське вторгнення в Україну вона не висловлюється та уникає будь-яких коментарів про війну.

Нагадаємо, що в Україні народилися відомі брати, які зараз підтримують терористів. Раніше ми розповідали, що говорить про війну Сергій Джигурда – брат путініста Микити Джигурди.