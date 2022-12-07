"Що вони роблять в Україні?": Лайма Вайкуле сміливо висловилася проти росії

Співачку називають "ворогом росії №1"

Відома співачка Лайма Вайкуле, яка підтримує Україну у війні проти російських загарбників, знову висловилася проти дій армії росії, закликавши російських солдатів перестати вбивати українців і повернутися до себе додому.

Свою думку співачка висловила під час інтерв’ю з телеведучою телеканалу "Дощ". Вайкуле поцікавилася, що солдати росії взагалі забули в Україні.

"Вони кажуть: Наші солдати гинуть. Запитайте, чому. Чому вони гинуть? Що вони роблять в Україні? Вони не гинуть. Ідіть. Ніхто на вас не чекає, ніхто на вас не хоче. Вони пішли "рятувати росіян" — і тому розбомбили Харків "Так, як у нас у Латвії було. Яка ваша справа, що ми робимо в Латвії? Яка ваша справа, що вони роблять в Україні, у себе вдома? Яка моя справа, що робить мій сусід?" — висловилася артистка.

Лайма Вайкуле та Україна

Влітку стало відомо, що Лайма Вайкуле допомагає українським біженцям. На одному з концертів співачка вийшла на сцену з українським прапором та заявила, що всі мешканці Латвії проти війни у нашій країні. Також співачка відмовляється відвідувати з концертами окупований росією Крим та й саму росію після 24 лютого. Також Вайкуле раніше зізналася, що спілкується зі своїми друзями з України.