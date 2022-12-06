Скандал із "Дождем": власниця каналу зі сльозами на очах попросила звільненого співробітника повернутися

Скандал із опозиційним російським каналом отримав продовження

Власниця російського опозиційного телеканалу "Дождь", який напередодні влип у скандал через заяви його співробітника Олексія Коростелева про допомогу російським мобілізованим, записала відеозвернення і розплакалася на камеру.

Відповідний ролик Наталія Сіндєєва розмістила у своєму Інстаграмі. Вона повідомила, що звільнення Коростильова було помилкою і закликала його та ще низку співробітників повернутися.

"Можливо, після цієї заяви все зруйнується. І, можливо, не буде телеканалу. Але не потрібно буде це г**но нікому тоді", — сказала вона.

При цьому вона наголосила, що інші співробітники каналу із її заявою можуть не погодитися. При цьому Синдєєва додала, що вони мають право поводитися так, як вони вважають за потрібне.

"Це була помилка, а ніякого злого наміру. І українці можуть нам за це не пробачити. Але це помилка", — сказала власниця "Дождя".

Нагадаємо, напередодні Коростильов в ефірі заявив, що канал допомагає російським військовим з оснащенням, чим спричинив хвилю критики в мережі. Самого співробітника після цього інциденту звільнили.

Попри це, міністр оборони Латвії, звідки віщав канал, закликав анулювати ліцензію та посвідку на проживання для співробітників каналу.

6 грудня Національна рада з електронних ЗМІ Латвії прийняла рішення відкликати ліцензію на мовлення, оскільки її керівництво "не усвідомлює значущості та серйозності порушень".