"Дождь" має виїхати з Латвії": скандал навколо російського телеканалу отримав продовження

Ведучий телеканалу "Дождь", який промовив скандальну заяву, був звільнений.

У Латвії, потрапивший у скандал російський опозиційний телеканал "Дощ", був оштрафований на 10 тисяч євро.

Як пише видання Delfi, посилаючись на слова Голови Національної ради Латвії зі ЗМІ (NEPLP) Іварса Аболіньша на телеканал "Дождь" було накладено штрафні санкції за демонстрацію карти, де український Крим було зображено у складі росії. Також керівник NEPLP заявив, що цей факт є вже другим серйозним порушенням за останні місяці, а за три порушення рада має право відкликати ліцензію на трансляцію каналу.

Пізніше міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс написав у своєму Twitter, про те, що вважає, що телеканал "Дощ" має припинити мовлення з Латвії та повернутися до росії. І додав, що за його даними, процес уже розпочався.

"Я вважаю, що "Дождь" повинен виїхати працювати в росію, а його посвідка на проживання має бути анульована", — Артіс Пабрікс.

Крім того, продовження отримала й історія зі скандальним висловом ведучого "Дождю" Олексія Коростельова, який заявив, що телеканал допомагає у забезпеченні російських мобілізованих громадян.

Як пише видання BBC, в ефірі телеканалу голова інформаційної служби Катерина Котрікадзе розповіла, що редакція ухвалила рішення припинити співпрацю з Коростелевим.

"Це дуже складне рішення для нас, але керівництво "Дощу" вважає його єдино вірним та можливим", — передає видання слова Котрікадзе.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в мережі спалахнув скандал через міжнародний захід у Білорусі, який, як виявилося, спонсорує ООН.

Також ми повідомляли про те, що у Росії колишній диякон РПЦ завів собі вигадану дівчину і від її імені закликав до злочинів проти українців.