Російський опозиційний канал "Дощ" оскандалився через слова про допомогу військовим рф (відео)

У "Дожді" поквапилися пояснити фразу ведучого, але градус гніву в мережі знизити не вдалося

Російський телеканал "Дождь", який представляє себе опозиційним кремлівській владі і переїхав до Латвії після повномасштабного вторгнення військ рф в Україну, потрапив у скандал після заяви про допомогу мобілізованим громадянам росії.

Річ у тім, що в одному з ефірів ведучий закликав росіян писати про порушення під час мобілізації та розповів, що телеканал допомагає у забезпеченні російських солдатів.

"Надсилайте нам повідомлення на пошту або пишіть нам у наш телеграм-бот. Ми сподіваємося, що багатьом військовослужбовцям, у тому числі, ми змогли допомогти, наприклад, з оснащенням і просто елементарними зручностями на фронті", — сказав журналіст "Дождя".

Після цього висловлювання на телеканал обрушилася хвиля хейту.

У зв’язку з критикою редакція телеканалу поквапилася пояснити слова ведучого, а уривок із висловом був прибраний із повтору ефіру. Так, головний редактор "Дождя" у себе в Twitter заявив:

"Ця фраза створює відчуття у глядача, що телеканал "Дождь" займається наданням допомоги армії росії. У зв’язку з цим важливо відзначити наступне: Телеканал "Дождь" не займався, не займається і не займатиметься допомогою з оснащенням російської армії — на фронті або за його межами".

Зазначимо, що навіть після виправдання головного редактора, в мережі градус хейту не спав.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в мережі висміяли нову заяву путіна про анексію українських територій.

Також ми повідомляли про те, що ООН потрапила у скандал через спонсорування міжнародного заходу в Білорусі.