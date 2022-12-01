Проблема з опаленням тягнеться не один рік – її не хочуть вирішувати

Поки росія залишає без тепла українців і заявляє про "істерику" в Європі через підвищення тарифів і складне проходження опалювального сезону, у самій росії через комунальні проблеми залишилися без опалення сотні людей, постраждали й об’єкти соціальної сфери — школи та лікарні.

Один із найбільш постраждалих районів — Алтайський край. У регіоні на 1 грудня вдень — мінус 13 за Цельсієм, уночі мороз падає нижче за 20 градусів. Але опалення у регіоні дісталося не всім. У мережі опублікували вражаючі фото, як стеля та стіни Смоленської районної лікарні буквально з’їла пліснява.

Крім цього лікарів та фельдшерів на роботі зустрічають миші, клопи, блохи, а форму для співробітників "швидкої допомоги" видали лише демісезонну. Холодно навіть у дитячих відділеннях лікарні. Медики неодноразово зверталися з колективними скаргами — вони ігноруються.

Крім цвілі у лікарні чимало інших "гостей"

Смоленська ЦРЛ виглядає сумно і зовні, і всередині.

За таких умов медики продовжують працювати — із постійним нежитем. При цьому навіть у автомобілів швидкої допомоги гума не змінюється — взимку та влітку вона однакова.

Кількість цвілі вражає

Така ситуація не лише у медицині. Кокшинська школа в Алтайському краї вже кілька років намагається добитися опалення. Дітей відправили вчитися вдома, адже у класах не вище +8 градусів навіть за включених обігрівачів. Періоди розвитку плісняви діти можуть побачити прямо на стінах класу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росія ганьбиться не тільки із забезпеченням своєї країни, а й із вираженням підтримки союзникам, що залишилися. Так, іранську футбольну команду вирішили підтримати банером на Арбаті, але припустилися дивної помилки.