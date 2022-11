Росіяни зганьбилися з підтримкою Ірану на Чемпіонаті світу: у мережі сміються з конфузу (фото)

Росіяни спробували підтримати Іран і одночасно підколоти США

Росіяни вирішили підтримати Іран перед матчем зі США на Чемпіонаті світу з футболу в Катарі, розмістивши в центрі москви величезний напис на мультимедійному екрані. Однак у мережі вже підняли на сміх таку "підтримку" і на те є вагома причина.

Підбадьорити "братський народ" рф вирішила написом "Іран, росія з тобою!", який світився на екрані кінотеатру "Октябрь" на вулиці Новий Арбат. Про це на своїй сторінці написав журналіст телеканалу "Дождь" Михайло Козирєв у себе на сторінці у Facebook.

Напис на екрані в центрі Москви

Напис на екрані говорить: "Іран, росія з тобою" і зроблено він двома мовами. Однак уважні користувачі мережі вже помітили, що росіяни припустилися орфографічної помилки.

Реакція соцмережі

Крім того, росіяни спробували підколоти США. Напис "Іран, росія з тобою" змінює наступний — "USA is always little, Iran is always big" ("США завжди маленькі, Іран завжди великий"). Далі на екрані з’являються обличчя учасників групи Little Big Іллі Прусікіна та Софії Таюрської, які раніше переїхали з росії до Сполучених Штатів.

Напис на екрані в центрі Москви

Напис на екрані в центрі Москви

Нагадаємо, раніше в мережі висміяли "правдивий" розповів губернатора Росії про його поїзд на Донбас, де йому "вдалося" шість разів ухилитися від HIMARS.