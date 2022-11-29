Америка виграла у Ірану битву за плей-офф ЧС-2022 (відео)

Збірна США пробилася до 1/8 фіналу

У третьому турі чемпіонату світу з футболу зустрілися збірні Ірану та США. Скандал спалахнув ще до початку гри, у Штатах змінили національний прапор Ірану. Так американці хотіли вкотре показати, що в країні порушуються права людини.

Іран та США давні політичні противники, що одразу підвищувало градус протистояння. Додайте до цього, що переможець отримував усе, а той, хто програв, нічого. До честі футболістів, матч пройшов у спортивній боротьбі без провокацій та грубості. А перемогли американці. У першому таймі ціною травми гол забив Пулішич.

До речі, на матчі вболівальники збірної США вивісили синьо-жовтий прапор на підтримку України.

Іран — США — 0:1

Гол: Пулішич (38)

Відеоогляд зустрічі:

Гол Пулішича:

Турнірна таблиця

Перемога принесла Штатам друге місце у турнірній таблиці та путівку до плей-офф. У паралельному матчі Англія обіграла Уельс — 3:0.

ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.