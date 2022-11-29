Америка выиграла у Ирана битву за плей-офф ЧМ-2022 (видео)

Сборная США пробилась в 1/8 финала

В третьем туре чемпионата мира по футболу встретились сборные Ирана и США. Скандал вспыхнул еще до начала игры, в Штатах изменили национальный флаг Ирана. Так американцы хотели в очередной раз показать, что в стране нарушаются права человека.

Иран и США давние политические противники, что сразу повышало градус противостояния. Добавьте к этому, что победитель получал все, а проигравший ничего. К чести футболистов, матч прошел в спортивной борьбе без провокаций и грубости. А победили американцы. В первом тайме ценой травмы гол забил Пулишич.

Кстати, на матче болельщики сборной США вывесили сине-желтый флаг в поддержку Украины.

Иран — США — 0:1

Гол: Пулишич (38)

Видеообзор матча:

Гол Пулишича:

Турнирная таблица

Победа принесла Штатам второе место в турнирной таблице и путевку в плей-офф. В параллельном матче Англия обыграла Уэльс — 3:0.

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