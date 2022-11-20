ЧМ-2022: турнирные таблицы всех групп
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В 1/8 финала чемпионата мира выйдут две лучшие команды из каждой группы
С 20 ноября по 18 декабря проходит чемпионат мира по футболу. 32 команды сражаются за главный трофей планеты. Читайте наш гид по мундиалю, который расскажет все о том, что будет происходить в Катаре.
К вашему вниманию результаты и турнирные таблицы каждой группы. В плей-офф выйдут две лучшие команды.
ГРУППА А
- 20.11. Катар – Эквадор — 1:0
21.11. Сенегал – Нидерланды
25.11. Катар – Сенегал
25.11. Нидерланды – Эквадор
29.11. Эквадор – Сенегал
29.11. Нидерланды – Катар
ГРУППА В
21.11. Англия – Иран
21.11. США – Уэльс
25.11. Уэльс – Иран
25.11. Англия – США
29.11. Иран – США
29.11. Уэльс – Англия
ГРУППА С
22.11. Аргентина – Саудовская Аравия
22.11. Мексика – Польша
26.11. Польша – Саудовская Аравия
26.11. Аргентина – Мексика
30.11. Польша – Аргентина
30.11. Саудовская Аравия – Мексика
ГРУППА D
22.11. Дания – Тунис
22.11. Франция – Австралия
26.11. Тунис – Австралия
26.11. Франция – Дания
30.11. Тунис – Франция
30.11. Австралия – Дания
ГРУППА E
23.11. Германия – Япония
23.11. Испания – Коста-Рика
27.11. Япония – Коста-Рика
27.11. Испания – Германия
01.12. Япония – Испания
01.12. Коста-Рика – Германия
ГРУППА F
23.11. Марокко – Хорватия
23.11. Бельгия – Канада
27.11. Бельгия – Марокко
27.11. Хорватия – Канада
01.12. Хорватия – Бельгия
01.12. Канада – Марокко
ГРУППА G
24.11. Швейцария – Камерун
24.11. Бразилия – Сербия
28.11. Камерун – Сербия
28.11. Бразилия – Швейцария
02.12. Сербия – Швейцария
02.12. Камерун – Бразилия
ГРУППА H
24.11. Уругвай – Южная Корея
24.11. Португалия – Гана
28.11. Южная Корея – Гана
28.11. Португалия – Уругвай
02.12. Южная Корея – Португалия
02.12. Гана – Уругвай
Ранее компания BCA Research смоделировала ход чемпионата мира по футболу. По ее прогнозам мундиаль должна выиграть Аргентина. В финале аргентинцы обыграют Португалию.
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