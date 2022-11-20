ЧМ-2022: турнирные таблицы всех групп

В 1/8 финала чемпионата мира выйдут две лучшие команды из каждой группы

С 20 ноября по 18 декабря проходит чемпионат мира по футболу. 32 команды сражаются за главный трофей планеты. Читайте наш гид по мундиалю, который расскажет все о том, что будет происходить в Катаре.

К вашему вниманию результаты и турнирные таблицы каждой группы. В плей-офф выйдут две лучшие команды.

ГРУППА А

20.11. Катар – Эквадор — 1:0

21.11. Сенегал – Нидерланды

25.11. Катар – Сенегал

25.11. Нидерланды – Эквадор

29.11. Эквадор – Сенегал

29.11. Нидерланды – Катар

ГРУППА В

21.11. Англия – Иран

21.11. США – Уэльс

25.11. Уэльс – Иран

25.11. Англия – США

29.11. Иран – США

29.11. Уэльс – Англия

ГРУППА С

22.11. Аргентина – Саудовская Аравия

22.11. Мексика – Польша

26.11. Польша – Саудовская Аравия

26.11. Аргентина – Мексика

30.11. Польша – Аргентина

30.11. Саудовская Аравия – Мексика

ГРУППА D

22.11. Дания – Тунис

22.11. Франция – Австралия

26.11. Тунис – Австралия

26.11. Франция – Дания

30.11. Тунис – Франция

30.11. Австралия – Дания

ГРУППА E

23.11. Германия – Япония

23.11. Испания – Коста-Рика

27.11. Япония – Коста-Рика

27.11. Испания – Германия

01.12. Япония – Испания

01.12. Коста-Рика – Германия

ГРУППА F

23.11. Марокко – Хорватия

23.11. Бельгия – Канада

27.11. Бельгия – Марокко

27.11. Хорватия – Канада

01.12. Хорватия – Бельгия

01.12. Канада – Марокко

ГРУППА G

24.11. Швейцария – Камерун

24.11. Бразилия – Сербия

28.11. Камерун – Сербия

28.11. Бразилия – Швейцария

02.12. Сербия – Швейцария

02.12. Камерун – Бразилия

ГРУППА H

24.11. Уругвай – Южная Корея

24.11. Португалия – Гана

28.11. Южная Корея – Гана

28.11. Португалия – Уругвай

02.12. Южная Корея – Португалия

02.12. Гана – Уругвай

Ранее компания BCA Research смоделировала ход чемпионата мира по футболу. По ее прогнозам мундиаль должна выиграть Аргентина. В финале аргентинцы обыграют Португалию.

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