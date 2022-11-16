На поле сыграют миллиарды: стоимость сборных на ЧМ-2022

На чемпионате мира в Катаре сыграют много звезд мирового футбола

До старта чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре остаются считанные дни. Предлагаем вашему вниманию рейтинг самых дорогих команд на турнире.

Возглавляет данный топ сборная Англии, трансферная стоимость игроков которой перевалила за миллиард евро. Об этом сообщает Transfermarkt. Еще два коллектива могут похвастаться миллиардными составами, кроме "Трех Львов" — команды Бразилии и Франции.

Самым дорогим футболистом на турнире является французский форвард Килиан Мбаппе (160 млн евро).

Рейтинг самых дорогих составов на ЧМ-2022 по футболу (стоимость указана в евро)

Англия — 1,26 млрд Бразилия — 1,14 млрд Франция — 1,00 млрд Португалия — 937,00 млн Испания — 902,00 млн Германия — 885,50 млн Аргентина — 633,20 млн Нидерланды — 587,25 млн Бельгия — 563,20 млн Уругвай — 449,70 млн Хорватия — 377,00 млн Сербия — 359,50 млн Дания — 353,00 млн Сенегал — 288,00 млн Швейцария — 281,00 млн США — 277,40 млн Польша — 255,60 млн Марокко — 251,10 млн Гана — 216,90 млн Канада — 187,30 млн Мексика — 176,10 млн Южная Корея — 164,48 млн Уэльс — 160,15 млн Камерун — 155,00 млн Япония — 154,00 млн Эквадор — 146,50 млн Тунис — 62,40 млн Иран — 59,53 млн Австралия — 38,40 млн Саудовская Аравия — 25,20 млн Коста-Рика — 18,75 млн Катар — 14,90 млн

ЧМ-2022 по футболу пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Все игры будут сыграны на 8 стадионах. На кону турнира стоят огромные призовые, а букмекеры уже выделили главных фаворитов Мундиаля.