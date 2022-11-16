На полі зіграють мільярди: вартість збірних на ЧС-2022

На чемпіонаті світу у Катарі зіграють багато зірок світового футболу

До старту чемпіонату світу з футболу-2022 у Катарі залишаються лічені дні. Пропонуємо до вашої уваги рейтинг найдорожчих команд на турнірі.

Очолює цей топ збірна Англії, трансферна вартість гравців якої перевищила мільярд євро. Про це повідомляє Transfermarkt. Ще два колективи можуть похвалитися мільярдними складами, окрім "Трьох Львів" — команди Бразилії та Франції.

Найдорожчим футболістом на турнірі є французький форвард Кіліан Мбаппе (160 млн євро).

Рейтинг найдорожчих складів на ЧС-2022 з футболу (ціна вказана в євро)

Англія — 1,26 млрд Бразилія — 1,14 млрд Франція — 1,00 млрд Португалія — 937,00 млн Іспанія — 902,00 млн Німеччина — 885,50 млн Аргентина — 633,20 млн Нідерланди — 587,25 млн Бельгія — 563,20 млн Уругвай — 449,70 млн Хорватія — 377,00 млн Сербія — 359,50 млн Данія — 353,00 млн Сенегал — 288,00 млн Швейцарія — 281,00 млн США — 277,40 млн Польща — 255,60 млн Марокко — 251,10 млн Гана — 216,90 млн Канада — 187,30 млн Мексика — 176,10 млн Південна Корея — 164,48 млн Уельс — 160,15 млн Камерун — 155,00 млн Японія — 154,00 млн Еквадор — 146,50 млн Туніс — 62,40 млн Іран — 59,53 млн Австралія — 38,40 млн Саудівська Аравія — 25,20 млн Коста-Рика — 18,75 млн Катар — 14,90 млн

ЧС-2022 з футболу пройде у Катарі з 20 листопада по 18 грудня. Усі ігри будуть зіграні на 8 стадіонах. На кону турніру стоять величезні призові, а букмекери вже виділили головних фаворитів Мундіалю.