У ФІФА закликали до тимчасового перемир’я в Україні

У мережі розкритикували ідею футбольного функціонера

Україна та росія мають припинити вогонь на час проведення чемпіонату світу з футболу-2022.

Про це заявив президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно на саміті країн "Великої двадцятки", повідомляє офіційний сайт організації. Він хоче, щоб бойові дії в Україні припинилися щонайменше до закінчення мундіалю.

"росія проводила чемпіонат світу з футболу у 2018 році. Україна домагається права провести у себе чемпіонат 2030 року. Наступний чемпіонат почнеться дуже скоро.

У зв’язку з цим у мене до вас є пропозиція: домовитися про тимчасове припинення вогню – нехай недовго, нехай це буде один місяць, на час проведення чемпіонату. Або про влаштування гуманітарних коридорів, або чогось подібного, що могло б стати першим кроком до діалогу двох сторін", — заявив Інфантіно.

У мережі зазначили, що тимчасове перемир’я буде на руку лише росії.

Зазначимо, ЧС-2022 з футболу стартує 20 листопада, а завершиться 18 грудня. Усі ігри пройдуть у Катарі. Раніше "Телеграф" розповідав про стадіони ЧС, а також про розподіл призових на турнірі.