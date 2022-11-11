У ФІФА попросили шаманів допомогти Сенегалу перед ЧС-2022

Садіо Мане потрібно терміново вилікувати після травми

Усього за кілька днів до старту чемпіонату світу з футболу у збірній Сенегалу трапилося лихо. Травму отримав лідер команди Садіо Мане. Півзахисник "Баварії" травмував коліно у матчі чемпіонату Німеччини. Його участь у мундіалі під великим питанням.

Лікарі нічого не обіцяють, тому керівництво сенегальського футболу вирішило звернутись до нетрадиційних методів відновлення. Генсек ФІФА Фатма Самура, яка народилася в Сенегалі, зізналася, що збірна звертатиметься до шаманів, які мають поставити Мане на ноги.

"Ми збираємося звернутися до шаманів, адже травма Садіо Мане стала дуже болючою для всього Сенегалу. Чи допоможуть нам шамани в цьому питанні? Я не знаю, але в будь-якому випадку ми благатимемо їх. Ми сподіваємося на диво, він має поїхати туди", — цитує Самуру Спорт.24tv.

Чемпіонат світу 2022 року у Катарі пройде з 20 листопада до 18 грудня. На груповому етапі ЧС-2022 Сенегал зіграє зі збірними Катару, Еквадору та Нідерландів.

В Україні "Суспільне Мовлення" транслюватиме всі матчі чемпіонату світу — 46 у прямому ефірі та 18 у записі.

Раніше ми повідомляли, що відкриття мундіалю пройде за годину до стартового свистка матчу Катар — Еквадор.