В ФИФА попросили шаманов помочь Сенегалу перед ЧМ-2022

Садио Мане нужно срочно вылечить после травмы

Всего за несколько дней до старта чемпионата мира по футболу в сборной Сенегала случилась беда. Травму получил лидер команды Садио Мане. Полузащитник "Баварии" травмировал колено в матче чемпионата Германии. Его участие в мундиале под большим вопросом.

Врачи ничего не обещают, поэтому руководство сенегальского футбола решило обратиться к нетрадиционным методам восстановления. Генсек ФИФА Фатма Самура, родившаяся в Сенегале, призналась, что сборная будет обращаться к шаманам, которые должны поставить Мане на ноги.

"Мы собираемся обратиться к шаманам, ведь травма Садио Мане стала очень болезненной для всего Сенегала. Помогут ли нам шаманы в этом вопросе? Я не знаю, но в любом случае мы будем умолять их. Мы надеемся на чудо, он должен поехать туда", — цитирует Самуру Спорт.24tv.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. На групповом этапе ЧМ-2022 Сенегал сыграет со сборными Катара, Эквадора и Нидерландов.

В Украине "Суспільне Мовлення" будет транслировать все матчи чемпионата мира — 46 в прямом эфире и 18 в записи.

Ранее мы сообщали, что открытие мундиаля пройдет за час до стартового свистка матча Катар — Эквадор.