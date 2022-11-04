Рай за 6000 фунтов: где поселили жен английских футболистов на ЧМ-2022 (фото, видео)

Девушки будут жить на роскошном лайнере

В Катаре 20 ноября стартует чемпионат мира по футболу. На мундиаль приедут не только футболисты, но и их девушки и жены. По крайней мере, такая поддержка будет точно у сборной Англии.

Как сообщает The Sun, подруги английских игроков будут жить на роскошном лайнере в порту Дохи. Корабль рассчитан на 6762 гостя, а пакетный тур на время мундиаля стоит 6 тысяч фунтов.

Здесь будут жить гости ЧМ-2022

К услугам проживающих будут 6 бассейнов, 14 джакузи, 13 ресторанов и 30 баров, а также различные дорогие бутики, салоны красоты и тренажерные залы.

Кроме того, на борту лайнера расположена даже отдельная пивоварня. Так что пиво будет литься рекой, несмотря на строгие мусульманские законы. Хотя власти Катара обещают не наказывать фанов за распитие спиртных напитков во время мундиаля.

Сами футболисты сборной Англии будут жить в городе и им запрещено подниматься на борт лайнера.

Подруга Джека Грилиша

Девушка Эрика Дайера

Жена Гарри Магуайра

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе" в Лусаиле. Сборная Украины не сумела преодолеть квалификационный барьер, проиграв в финале стыкового раунда команде Уэльса.

Добавим, что сборная Дании по футболу презентовала форму-невидимку из-за нарушений прав человека в Катаре.