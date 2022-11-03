Десять вопросов о ЧМ-2022: гид по мундиалю в Катаре

Когда старт, где Украина и кто победит — все, что нужно знать о главном футбольном фестивале планеты

Чемпионат мира по футболу событие настолько масштабное, что запутаться в нем могут даже бывалые болельщики. А что уж говорить о тех, кто футболом интересуется раз в четыре года. Вот для таких мы и составили наш гид по мундиалю.

Где пройдет ЧМ?

Турнир примет Катар. Впервые чемпионат мира по футболу пройдет на Ближнем Востоке. Это будет первый чемпионат мира, который когда-либо проводился в арабском мире, первый в стране с мусульманским большинством, первый в стране с абсолютной монархией.

Когда?

Мировое первенство пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Впервые чемпионат мира состоится фактически в зимнюю пору. Все из-за климата Катара, где летом может быть плюс 50 в тени. Сейчас — в два раза холоднее.

Кто участвует?

Если не считать Катар, который в качестве хозяина мундиаля пропустил отбор, то на ЧМ-2022 дебютантов не будет.

Участников 32, они разделены по классической схеме — 8 групп по 4 команды.

Группа A: Катар, Нидерланды, Эквадор, Сенегал.

Катар, Нидерланды, Эквадор, Сенегал. Группа B: Иран, Англия, Уэльс, США.

Иран, Англия, Уэльс, США. Группа C: Саудовская Аравия, Аргентина, Польша, Мексика.

Саудовская Аравия, Аргентина, Польша, Мексика. Группа D: Австрия, Франция, Тунис, Дания.

Австрия, Франция, Тунис, Дания. Группа E: Германия, Испания, Япония, Коста-Рика.

Германия, Испания, Япония, Коста-Рика. Группа F: Марокко, Бельгия, Хорватия, Канада.

Марокко, Бельгия, Хорватия, Канада. Группа G: Сербия, Бразилия, Камерун, Швейцария.

Сербия, Бразилия, Камерун, Швейцария. Группа H: Гана, Португалия, Южная Корея, Уругвай.

В плей-офф выходят команды, занявшие первое и второе место.

Где Украина?

Наша команда в стыковом матче проиграла Уэльсу и не смогла пробиться на мундиаль.

Кто фаворит?

Букмекеры считают, что самые высокие шансы стать чемпионами мира у бразильцев.

Топ-5 команд по котировкам

Бразилия — 5.00

Франция — 7.00

Аргентина — 7.00

Англия — 8.00

Испания — 9.00

Какой талисман?

Талисманом турнира является некое сказочное существо с именем Лаиб, которое напоминает одновременно облако и арафатку — местный головной убор.

Какой гимн?

Им стала песня Hayya Hayya (Better Together) в исполнении американского певца Тринидада Кардоны, звезды афробита Давидо и катарской исполнительницы Аиши.

Сколько стадионов?

К ЧМ построили и реконструировали восемь стадионов.

Национальный стадион (Лусаил) — 80 000 зрителей Стадион 974 (Доха) — 40 000 зрителей. Эль-Тумама (Доха) — 40 000 зрителей. Эль-Байт (Эль-Хаур) — 60 000 зрителей. Эль-Джануб (Эль-Вакра) — 40 000 зрителей. Эдьюкейшн-Сити (Эр-Райян) — 45 350 зрителей. Ахмед бен Али (Эр-Райян) — 44 740 зрителей. Халифа (Эр-Райян) — 45 416 зрителей.

Все стадионы, по заверениям организаторов, оснащены современными системами охлаждения, которые не должны допускать превышения температуры в 27 градусов.

Какой призовой фонд?

Общий призовой фонд турнира около 1 млрд долларов. Часть пойдет на выплату клубам, чьи игроки поедут на ЧМ-2022. Часть денег нужна для покрытия страховки от травм. Остальные деньги будут распределены следующим образом:

Победитель — $42 млн

Финалист — $30 млн

Бронзовый призер — $27 млн

Четвертое место — $25 млн

Четвертьфиналисты — $17 млн

Участники 1/8 финала — $13 млн

Групповая стадия — $9 млн

Где смотреть?

В Украине "Суспільне Мовлення" будет транслировать все матчи чемпионата мира — 46 в прямом эфире и 18 в записи.

Смотреть поединки можно будет: на сайте "Суспільне Спорт", а также на местных телеканалах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Полтава" и т.д.).