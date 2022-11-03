Десять вопросов о ЧМ-2022: гид по мундиалю в Катаре
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Когда старт, где Украина и кто победит — все, что нужно знать о главном футбольном фестивале планеты
Чемпионат мира по футболу событие настолько масштабное, что запутаться в нем могут даже бывалые болельщики. А что уж говорить о тех, кто футболом интересуется раз в четыре года. Вот для таких мы и составили наш гид по мундиалю.
Где пройдет ЧМ?
Турнир примет Катар. Впервые чемпионат мира по футболу пройдет на Ближнем Востоке. Это будет первый чемпионат мира, который когда-либо проводился в арабском мире, первый в стране с мусульманским большинством, первый в стране с абсолютной монархией.
Когда?
Мировое первенство пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Впервые чемпионат мира состоится фактически в зимнюю пору. Все из-за климата Катара, где летом может быть плюс 50 в тени. Сейчас — в два раза холоднее.
Кто участвует?
Если не считать Катар, который в качестве хозяина мундиаля пропустил отбор, то на ЧМ-2022 дебютантов не будет.
Участников 32, они разделены по классической схеме — 8 групп по 4 команды.
- Группа A: Катар, Нидерланды, Эквадор, Сенегал.
- Группа B: Иран, Англия, Уэльс, США.
- Группа C: Саудовская Аравия, Аргентина, Польша, Мексика.
- Группа D: Австрия, Франция, Тунис, Дания.
- Группа E: Германия, Испания, Япония, Коста-Рика.
- Группа F: Марокко, Бельгия, Хорватия, Канада.
- Группа G: Сербия, Бразилия, Камерун, Швейцария.
- Группа H: Гана, Португалия, Южная Корея, Уругвай.
В плей-офф выходят команды, занявшие первое и второе место.
Где Украина?
Наша команда в стыковом матче проиграла Уэльсу и не смогла пробиться на мундиаль.
Кто фаворит?
Букмекеры считают, что самые высокие шансы стать чемпионами мира у бразильцев.
Топ-5 команд по котировкам
- Бразилия — 5.00
- Франция — 7.00
- Аргентина — 7.00
- Англия — 8.00
- Испания — 9.00
Какой талисман?
Талисманом турнира является некое сказочное существо с именем Лаиб, которое напоминает одновременно облако и арафатку — местный головной убор.
Какой гимн?
Им стала песня Hayya Hayya (Better Together) в исполнении американского певца Тринидада Кардоны, звезды афробита Давидо и катарской исполнительницы Аиши.
Сколько стадионов?
К ЧМ построили и реконструировали восемь стадионов.
- Национальный стадион (Лусаил) — 80 000 зрителей
- Стадион 974 (Доха) — 40 000 зрителей.
- Эль-Тумама (Доха) — 40 000 зрителей.
- Эль-Байт (Эль-Хаур) — 60 000 зрителей.
- Эль-Джануб (Эль-Вакра) — 40 000 зрителей.
- Эдьюкейшн-Сити (Эр-Райян) — 45 350 зрителей.
- Ахмед бен Али (Эр-Райян) — 44 740 зрителей.
- Халифа (Эр-Райян) — 45 416 зрителей.
Все стадионы, по заверениям организаторов, оснащены современными системами охлаждения, которые не должны допускать превышения температуры в 27 градусов.
Какой призовой фонд?
Общий призовой фонд турнира около 1 млрд долларов. Часть пойдет на выплату клубам, чьи игроки поедут на ЧМ-2022. Часть денег нужна для покрытия страховки от травм. Остальные деньги будут распределены следующим образом:
- Победитель — $42 млн
- Финалист — $30 млн
- Бронзовый призер — $27 млн
- Четвертое место — $25 млн
- Четвертьфиналисты — $17 млн
- Участники 1/8 финала — $13 млн
- Групповая стадия — $9 млн
Где смотреть?
В Украине "Суспільне Мовлення" будет транслировать все матчи чемпионата мира — 46 в прямом эфире и 18 в записи.
Смотреть поединки можно будет: на сайте "Суспільне Спорт", а также на местных телеканалах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Полтава" и т.д.).