В россии начали истерить из-за позиции Украины касательно стран-агрессоров

Украина хочет, чтобы на чемпионате мира по футболу играли только те страны, которые ей помогают, а потому Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в ФИФА с требованием наказать россию и Иран.

С таким заявлением выступил депутат госдумы рф Дмитрий Свищев, передает gazeta.ru. Он заявил, что Киев якобы хочет запустить маховик пропаганды, чтобы привлечь внимание к Украине во время проведения футбольного турнира.

"Складывается впечатление, что Украина хочет, чтобы на чемпионате мира играли только те страны, которые ей помогают. Пусть тогда устраивают свой чемпионат.

Не Украине решать, какая страна имеет право играть на чемпионате мира. Они хотят, чтобы вместо Ирана играли они. Ищут причину докопаться. Надо качественно играть в отборочном турнире. Если бы они туда пробились бы, слово им бы не сказали.

Украинские проблемы во время чемпионата мира уйдут на десятый план. Они переживают за это. Пытаются запустить маховик пропаганды", — заявил Свищев.

Добавим, группа иранских футболистов опубликовала заявление в адрес ФИФА с требованием отстранить национальную команду от ЧМ-2022 из-за нарушений прав человека в стране.

Напомним, сборная Украины не сумела преодолеть квалификацию на ЧМ-2022, оступившись в финале стыкового раунда команде Уэльса (0:1). Ранее "Телеграф" объяснял, почему Украина не сможет заменить Иран на Мундиале, даже если эту команду дисквалифицируют.