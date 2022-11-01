Призрак форварда "Шахтера": в Италии повторили "подвиг" украинского футболиста (видео)

В Европе форварды все чаще начали мазать из убойных позиций

После невероятного промаха нападающего "Шахтера" Даниила Сикана в матче Лиги чемпионов против "Селтика" (1:1) "подвиг" "горняка" повторил футболист сборной Англии Тэмми Абрахам.

В матче 12-го тура Серии А "Верона" проиграла "Роме" со счетом 1:3, но римляне могли забивать намного больше, если бы Абрахама не подводил "прицел". При счете 0:0 в первом тайме Тэмми допустил ляп сезона, промахнувшись по пустым воротам.

На 19-й минуте встречи партнер вывел англичанина на свидание с кипером, Абрахам обманным движением обошел вратаря и пробил мимо ворот… Комментатор тут же заявил о "призраке Сикана", ведь оба нападающих промазали из убойных позиций.

В итоге "Рома" в большинстве добыла победу со счетом 3:1 и разместилась на 4-м месте в турнирной таблице итальянского первенства. "Верона" осталась на предпоследней позиции.

Видеообзор матча "Верона" — "Рома":

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