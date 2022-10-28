Российский клуб наймет священника для поднятия боевого духа футболистов

Представитель РПЦ будет работать в футбольном клубе

Депутат госдумы рф Роман Терюшков рассказал, что практика приглашения священника на стадион ФК "Химки" станет постоянной.

Соответствующее заявление депутата доступно на Матч ТВ. Он отметил, что священника будут приглашать для поднятия боевого духа игроков.

"Приглашение священнослужителя является нормальной процедурой, которая может продолжаться, развиваться? Абсолютно. Это нормальная история в практике нового менеджмента "Химок". Знаю и разговариваю с ребятами — эта практика будет постоянной. Она нисколько не связана со спортивными результатами.

Мы в принципе всегда на территории Московской области говорили о том, что надо поднимать боевой дух. Боевой дух наших спортсменов, находить правильные слова. Здесь, конечно и безусловно, всегда в помощь священнослужитель", — заявил Терюшков.

Отметим, после первого визита представителя РПЦ "Химки" проиграли со счетом 0:5. После этого ситуацию высмеяла российская журналистка Ксения Собчак. Терюшков раскритиковал всех тех, кто смеется с клуба, а также заявил, что за неудачами команды стоят диверсанты.