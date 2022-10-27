В россии объявили войну насмешкам про казаков и хороводы

ФК "Химки" все чаще становится объектом насмешек даже в рф

Российский футбольный клуб "Химки", который пригласил священника, чтобы снять "проклятье", был высмеян в сети. Депутат госдумы рф и бывший член наблюдательного совета подмосковной команды Роман Терюшков считает, что за неудачами команды стоят диверсанты.

Об этом российский депутат заявил в комментарии для "СЭ". Терюшков также не доволен тем, что все чаще в россии высмеиваются хороводы, казаки, так называемая "спецоперация", а также православная вера. Роман уверен, что ФК "Химки" сейчас находятся на передовой, защищая россию на информационной войне.

"Насмешкам последовательно подвергаются: хоровод, казаки, поддержка СВО и, наконец, православная вера. Это информационный фронт объявленной россии гибридной войны. И "Химки" оказались на передовой. Не исключаю, что череда неудач на поле не что иное, как спланированная диверсия тех, чьи интересы были затронуты", — заявил Терюшков.

В сети лишь посмеялись над очередным бредовым заявлением Терюшкова.

В сети высмеяли слова Романа Терюшкова

Напомним, после 13 матчей без побед "Химки" пригласили священника, чтобы тот снял "проклятье" с клуба. После работы представителя РПЦ команда проиграла со счетом 0:5, после чего ситуацию высмеяла журналистка Ксения Собчак. В ответ в клубе назвали ее "язычницей".

Ранее "Химки" представили новую форму с георгиевской лентой, после чего клуб высмеяли в сети.