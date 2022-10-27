У росії оголосили війну глузуванню про козаків та хороводи

ФК "Хімки" все частіше стає об’єктом глузувань навіть у росії

Російський футбольний клуб "Хімки", який запросив священика, щоб зняти "прокляття", був висміяний у мережі. Депутат держдуми рф і колишній член наглядової ради підмосковної команди Роман Терюшков вважає, що за невдачами команди стоять диверсанти.

Про це російський депутат заявив у коментарі для "СЕ". Терюшков також не задоволений тим, що все частіше у росії висміюються хороводи, козаки, так звана "спецоперація", а також православна віра. Роман упевнений, що ФК "Хімки" зараз перебувають на передовій, захищаючи росію на інформаційній війні.

"Насмішкам послідовно піддаються: хоровод, козаки, підтримка СВО і, нарешті, православна віра. Це інформаційний фронт оголошеної росії гібридної війни. І "Хімки" опинилися на передовій. Не виключаю, що низка невдач на полі не що інше, як спланована диверсія тих, чиїх інтересів торкнулися", — заявив Терюшков.

У мережі лише посміялися з чергової маячні від Терюшкова.

У мережі висміяли слова Романа Терюшкова

Нагадаємо, після 13 матчів без перемог "Хімки" запросили священника, щоб той зняв "прокляття" з клубу. Після роботи представника РПЦ команда програла з рахунком 0:5, після чого ситуацію висміяла журналістка Ксенія Собчак. У відповідь у клубі назвали її "язичницею".

Раніше "Хімки" представили нову форму з георгіївською стрічкою, після чого клуб висміяли у мережі.