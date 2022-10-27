Колишній футболіст збірної України зіграв у Криму (фото)

Деякі українські футболісти зрадили батьківщину та охоче виступають у символіці окупантів

У тимчасово окупованому Криму, де регулярно відбувається "бавовна", пройшов матч ветеранів "Таврії" та "Маріуполя".

У поєдинку зіграли колишні українські футболісти, зокрема й досить відомі. Про це повідомляє Трибуна.

За інформацією джерела у поєдинку, що відбувся у Сімферополі на стадіоні "Кримтеплиця" в Аграрному, зіграв колишній форвард "Таврії" та маріупольського "Металурга" Олександр Гайдаш. Він є найкращим бомбардиром "Таврії" у чемпіонатах України (85 голів), а також входить до десятки найкращих бомбардирів в історії національної першості (8-е місце, 95 голів). Крім того, Гайдаш зіграв 2 матчі за збірну України. Після анексії Криму росією Олександр став громадянином рф, після чого почав працювати в структурі ФК ТСК із Сімферополя.

Крім того, стало відомо, що в даному матчі зіграли Євген Таран (колишній форвард "Миколаєва", "Іллічівця" та "Кримтеплиці") та Андрій Пилипенко (колишній захисник маріупольських "Новатора" та "Азовця", сєвєродонецьких "Хіміка" та "Блискавки" ", а також луганській "Зорі").

Додамо, команди перед грою вийшли на поле із символами російського вторгнення в Україну — літерами "Z" та "V", а на футболках арбітрів була літера "О".

Раніше повідомлялося, що у кремлі готують футбольну анексію українських територій. Футбольна "влада" окупованого Криму заявила, що вісім команд з півострова готові брати участь у чемпіонаті росії.